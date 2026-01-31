El pasaporte mexicano es un documento oficial expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que acredita la nacionalidad e identidad de las personas mexicanas cuando viajan al extranjero.

Además de permitir la identificación internacional, facilita que las autoridades de otros países concedan el libre tránsito a su titular. Aunque para la mayoría de la población solo existe un tipo, en realidad México emite tres clases de pasaporte, cada una identificada por un color específico y destinada a distintos perfiles.

De acuerdo con información de la Embajada de México en España, los pasaportes mexicanos se dividen en ordinario, oficial y diplomático, y su uso depende de la función o actividad que desempeñe el titular.

Pasaporte ordinario (color verde)

El pasaporte ordinario, identificado por su color verde, es el más común y el que se emite a todas las personas mexicanas que lo soliciten ante una delegación de la SRE y comprueben su nacionalidad. Este documento es el que se utiliza para viajes personales, turísticos, de estudios o de trabajo.

Actualmente, México expide el pasaporte electrónico, el cual cuenta con un chip integrado donde se almacena la fotografía, datos biométricos y la información personal del titular, además de una firma digital única. Los datos están impresos con láser en una hoja de policarbonato, lo que incrementa su seguridad y durabilidad. En el caso de los menores de edad, este nuevo formato incluye por primera vez las fotografías de los padres.

El pasaporte electrónico se distingue porque la palabra “México” aparece acentuada en la portada. Es importante destacar que los pasaportes anteriores siguen siendo válidos hasta que termine su vigencia.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

El precio depende de la vigencia que se elija:

1 año: 920 pesos

3 años: 1,795 pesos

6 años: 2,440 pesos

10 años: 4,280 pesos

Pasaporte con descuento

La SRE ofrece un 50% de descuento a personas con discapacidad, adultos mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Con este beneficio, los costos quedan de la siguiente forma:

1 año: 460 pesos

3 años: 900 pesos

6 años: 1,220 pesos

10 años: 2,140 pesos

Antes de acudir a tu cita, es necesario pagar la cuota correspondiente y llevar el comprobante de pago al banco.

Pasaporte oficial (color gris)

El pasaporte oficial, de color gris, se expide únicamente a servidores públicos de alto nivel que viajan al extranjero en comisión oficial. Su otorgamiento está regulado por el Reglamento de Pasaportes y Documento de Identidad de Viaje.

Entre las personas que pueden recibirlo se encuentran senadores y diputados en comisión oficial, magistrados y jueces federales, titulares de entidades paraestatales, así como servidores públicos de dependencias como la Presidencia de la República, las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Gobernación, cuando la naturaleza de la comisión lo justifique.

Este pasaporte tiene una vigencia de un año, con posibilidad de refrendo hasta en dos ocasiones.

Pasaporte diplomático (color negro)

El pasaporte diplomático, identificado por su color negro, está reservado para diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano y para personas que ocupan cargos de alta jerarquía en el Estado.

Entre ellos se encuentran el presidente de la República, expresidentes, gobernadores, ministros de la Suprema Corte, secretarios de Estado, embajadores y miembros del Servicio Exterior Mexicano, entre otros perfiles definidos por la SRE.

Este documento facilita el desempeño de funciones diplomáticas y representa oficialmente al Estado mexicano en el extranjero. Su expedición está estrictamente regulada y solo se concede a quienes cumplen con los criterios establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Conocer los tipos de pasaporte mexicano, sus colores, costos y requisitos te permite identificar cuál corresponde a tu situación y evitar confusiones al momento de viajar o realizar un trámite. Para la mayoría de las personas, el pasaporte ordinario será suficiente, pero cada uno cumple una función específica dentro de la representación de México en el mundo.