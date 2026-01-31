Empieza febrero disfrutando de beneficios y descuentos en restaurantes, tiendas y más: si eres adulto mayor y ya cumples con el requisito de la edad mínima, aprovecha y saca tu tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Te contamos cuáles son los requisitos actualizados para obtener la credencial, así como los lugares dónde puedes tramitarla. Checa esta guía sencilla para sacarla fácil y rápido.

Una vez que los adultos mayores cumplen con la edad solicitada tienen el derecho de tramitar su tarjeta INAPAM y recibir todos los beneficios que ofrece; para muchas personas de la tercera edad, dichos descuentos son de mucha ayuda ya que pueden obtener ofertas en alimentos, vestimenta, transporte, entre otros servicios.

Requisitos actualizados para sacar la tarjeta INAPAM en febrero 2026

Identificación oficial (INE o pasaporte vigente)

CURP

Comprobante de Domicilio

Fotografías del solicitante

Nombre completo y número telefónico del contacto

¿A qué edad se puede tramitar la credencial del INAPAM en febrero 2026?

De acuerdo con el gobierno de México, debes tener 60 años cumplidos para poder tramitar la tarjeta INAPAM. A partir de esa edad, tendrás acceso a los beneficios.

¿Cómo recibir el apoyo de INAPAM en febrero 2026?

Esto es lo que tienes que hacer para obtener tu credencial: recuerda, el trámite es presencial:

-Acude al módulo que te corresponde

-El personal asignado del módulo verificará el cumplimiento de los requisitos

-Llena el Formato Solicitud de Afiliación

-El personal asignado del módulo capturará los datos en el registro electrónico

-El personal asignado del módulo solicitará verificar los datos de la persona adulta mayor y hace entrega de la Credencial INAPAM.

¿Qué beneficios tienen las personas de 60 años?

Para consultar los descuentos y beneficios que hay en febrero 2026 para adultos mayores con tarjeta INAPAM da clic en los siguientes enlaces:

-Alimentación.

-Asesoría y servicios legales.

-Educación, recreación y cultura.

-Predial y agua.

-Salud.

-Transporte.

-Vestido y hogar.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en febrero 2026?

En el siguiente enlace ubica el módulo más cercano a tu domicilio: Gob/Bienestar.