¿Eres pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? ¿Estás jubilado y recibes tu pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)? Entonces, hay muy buenas noticias para ti porque ya hay fecha de pago para los adultos mayores que reciben estas prestaciones económicas por parte de dichos institutos de salud. Te contamos de cuánto es el depósito y cuándo caerá. ¡Toma nota!

El IMSS y el ISSSTE están a punto de comenzar a entregar el dinero correspondiente al pago de la pensión de febrero 2026: las autoridades se encuentran alistando los últimos detalles de los que serán los segundos depósitos del año para los pensionados,quienes mes con mes esperan su prestación.

Es importante mencionar que el depósito de ambas pensiones coincide con el primer puente del año, que se celebrará del 31 de enero al 2 de febrero (incluso, para algunos el fin de semana largo comienza desde el viernes 30 de enero), por lo que durantes estas fechas podrían disfrutar de un poco más de dinero en su carteras para gastarlo en lo que más necesiten y quieran.

Considera que si la fecha oficial de pago cae en día inhábil (fin de semana o festivo), el depósito se adelanta al último día hábil anterior o se atrasa, dependiendo qué decidan las autoridades.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS de febrero de 2026?

Debido a que el primero de febrero cae en fin de semana y el lunes 2 de febrero es inhábil en el calendario oficial, el depósito se pospondrá hasta el martes 3 de febrero. Los adultos mayores podrán disponer de su dinero a partir de esta fecha.

¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE de febrero de 2026?

El pago de la pensión ISSSTE de febrero se adelanta unos días por lo que se realizará el viernes 30 de enero, justo antes de que se celebre el primer puente del 2026.

¿Cuánto recibirán los pensionados IMSS e ISSSTE?

Los montos depositados corresponden a la mensualidad regular que cada pensionado tiene asignada de acuerdo con su régimen de jubilación y las semanas cotizadas.

Los institutos encargados de depositar el pago de la pensión de febrero recomiendan a los jubilados y pensionados planificar sus retiros en cajeros automáticos o sucursales bancarias con antelación para evitar aglomeraciones y tomar precauciones.

Calendario completo de pago de la Pensión IMSS 2026

-2 de marzo

-1 de abril

-4 de mayo

-1 de junio

-1 de julio

-3 de agosto

-1 de septiembre

-1 de octubre

-2 de noviembre

-1 de diciembre.

Calendario completo de pago de la Pensión ISSSTE 2026

-Pensión de marzo: 27 de febrero

-Pensión de abril: 27 de marzo

-Pensión de mayo: 29 de abril

-Pensión de junio: 29 de mayo

-Pensión de julio: 29 de junio

-Pensión de agosto: 30 de julio

-Pensión de septiembre: 28 de agosto

-Pensión de octubre: 30 de septiembre

-Pensión de noviembre: 29 de octubre

-Pensión de diciembre: 27 de noviembre.