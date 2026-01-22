¿Te enteraste sobre el supuesto bloqueo masivo de cuentas bancarias que hará el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a contribuyentes con adeudos? Ante la creciente preocupación generada por la congelación de cuentas, la autoridad fiscal emitió una declaración y explicó cuál es la situación actual sobre este tema.

En los últimos días, miles de contribuyentes leyeron la noticia de que el SAT estaría llevando a cabo una cancelación masiva de cuentas a personas que tengan adeudos fiscales en este 2026.

Como nadie quiere tener problemas con el SAT por las implicaciones que esto representa es que causó alarma el mensaje, por lo que la autoridad fiscal tuvo que explicar que era lo que estaba pasando.

El SAT desmintió los rumores sobre un supuesto bloqueo masivo de cuentas bancarias a contribuyentes con deudas fiscales. Fue a través de un comunicado que señalaron que es falso que llevarán a cabo dicha medida.

El organismo aseguró que no se contempla una acción masiva de congelamiento e hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en información falsa o alarmista.

“Es totalmente falso que esta institución cuente con una 'atribución extraordinaria' para llevar a cabo un bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco. El SAT no incrementa sus fiscalizaciones en el mes de enero, ni mucho menos de manera arbitraria, como se pretende hacer creer en algunas notas”, señaló en el comunicado.

De igual modo, precisó que “tampoco realiza bloqueos inmediatos de cuentas de usuarios con supuestos incumplimientos fiscales o irregularidades en movimientos bancarios” ya que actúa de acuerdo con “transparencia y respeto a las normas fiscales, a los actos procesales y a los derechos de los contribuyentes”.

Recordemos que el SAT sí puede investigarte y realizar auditorías, pero lo hace en ciertos casos, tales como: