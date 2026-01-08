¿Te gustaría descansar o que tu empresa te pague doble el día de tu cumpleaños? Esto podría convertirse en realidad: un diputado de Morena propone que los trabajadores mexicanos gocen de un beneficio y derecho laboral para celebrar el día de su nacimiento. ¿Cómo sería, en qué consiste dicha iniciativa y cuándo podría entrar en vigor? Esto es lo que se sabe.

Seguro te ha pasado que has tenido que ir a trabajar el día de tu cumpleaños, situación que te impide celebrar esa fecha tan especial en compañía de tus seres queridos. Como una forma de contribuir en el equilibrio entre la vida personal y profesional de los empleados, es que se lanzó la propuesta de proporcionar descanso o pago doble a los trabajadores.

El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, es quien impulsa esta propuesta con la que se busca transformar la forma en que los trabajadores mexicanos celebran su aniversario de vida.

¿En qué consiste la propuesta de Morena de descanso o pago doble por cumpleaños?

El analista político Juan Ortiz compartió el documento por medio de su cuenta de X, en el cual se señala que dicho proyecto legislativo contempla la adición del artículo 74 Bis a la Ley Federal del Trabajo.

🗳️📌 PROPONEN DÍA LIBRE POR TU CUMPLE



El diputado Armando Corona Arvizu (Morena), conocido por su iniciativa para prohibir stickers y memes en WhatsApp, presentó otra propuesta.



Ahora va por un día libre obligatorio… el día de tu cumpleaños.



La iniciativa crea el artículo 74… pic.twitter.com/gHtedBggbC — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) January 7, 2026

El nuevo artículo establecería que los trabajadores mexicanos tendrían derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado en la fecha de su cumpleaños, o bien, cobrar un pago doble.

¿Cómo se aplicaría el descanso o pago doble por cumpleaños

Lo primero es que el trabajador:

Deberá informar su decisión de tomar el descanso el día de su cumpleaños o cobrar el pago doble al menos 15 días hábiles antes , salvo casos de fuerza mayor.

de tomar el descanso el día de su cumpleaños o cobrar el pago doble , salvo casos de fuerza mayor. Quiénes podrán solicitar este derecho serán aquellos empleados que hayan cumplido con seis meses continuos de antigüedad.

¿Cuándo entraría en vigor el descanso o pago doble el día de tu cumpleaños?

El pago doble o descanso el día de cumpleaños aún es una propuesta por lo que debe ser revisada y aprobada por las autoridades competentes, por lo que no se sabe hasta ahora si entraría en vigor y para cuándo.