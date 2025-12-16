TE RECOMENDAMOS
Estados Unidos tiene 11 días festivos federales, los cuales se consideran días de descanso para los trabajadores y los estudiantes no asisten a clases.
La ley estadounidense estipula que los días festivos federales son no laborables y se pagan normalmente para empleados de tiempo completo o parcial. Además, quienes por sus funciones y horarios no puedan disfrutar el día festivo, tendrán derecho a tomar otro día en reemplazo.
Estos días festivos no solo permiten a las personas descansar, sino que también son momentos ideales para reflexionar sobre la historia y los valores del país, así como para pasar tiempo con seres queridos.
A continuación, te presentamos el listado oficial de los días festivos para 2026:
- 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
- 19 de enero (lunes): Aniversario de Martin Luther King Jr.
- 16 de febrero (lunes): Día de los Presidentes.
- 25 de mayo (lunes): Memorial Day.
- 19 de junio (viernes): Juneteenth.
- 4 de julio (sábado): Día de la Independencia.
- 7 de septiembre (lunes): Día del Trabajo.
- 12 de octubre (lunes): Columbus Day y Día de los Pueblos Indígenas
- 11 de noviembre (miércoles): Día de los Veteranos.
- 26 de noviembre (jueves): Día de Acción de Gracias.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad.
Jueves 1° de enero: Año Nuevo
Los estadounidenses se reúnen en lugares icónicos como Times Square para celebrar el inicio del año, pero también en plazas locales u organizan cenas privadas en casas.
Lunes 19 de enero: Aniversario del nacimiento de Martin Luther King
El tercer lunes de enero se conmemora el natalicio del hombre que encabezó el movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos: Martin Luther King Jr.
El activista nació en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. Fundó la Conferencia del Liderazgo Cristiano del Sur y mediante ella, organizó protestas pacíficas contra la discriminación hacia la comunidad afroamericana. Fue arrestado al menos 30 veces al manifestarse.
Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968 durante una huelga de trabajadores en Memphis, Tennessee.
Lunes 16 de febrero: Día de los Presidentes
El tercer lunes de febrero Estados Unidos honra al primer mandatario de la nación con un día feriado al año llamado el Día de los Presidentes o el Cumpleaños de George Washington.
Lunes 25 de mayo: Día de los Caídos
El último lunes de mayo se honra a los militares que perdieron la vida defendiendo a Estados Unidos. La embajada estadounidense apunta que el Memorial Day “originalmente era un día en que se colocaban flores y banderas en las tumbas de los muertos durante la Guerra Civil, luego cambió para honrar a todos los caídos en sucesivas guerras”.
Viernes 19 de junio: Juneteenth
Es un día para reflexionar sobre la fecha de 1865 en la que los últimos esclavos negros supieron que eran libres.
"Este es un día de un profundo peso y de un profundo poder, un día en el que recordamos la mancha moral y el terrible precio que la esclavitud ha costado al país y que le sigue costando. Lo que he llamado durante mucho tiempo el pecado original de Estados Unidos", manifestó Joe Biden al declararlo festivo.
Sábado 4 de julio: Día de la Independencia
El 4 de julio los estadounidenses celebran haber logrado la independencia del Imperio Británico en 1776.
Las familias organizan comidas al aire libre, se hacen desfiles y espectáculos de fuegos artificiales. Como es un día festivo, los estadounidenses también planean viajes a la playa o lagos.
Lunes 7 de septiembre: Día del Trabajo
Es una fecha para rendir homenaje a las contribuciones de los trabajadores estadounidenses y su lucha constante por conquistas laborales.
La festividad se originó a finales del siglo XIX y fue en el año 1894 cuando se hizo un feriado oficial. Actualmente es una fecha que también marca el final del verano y el inicio de la temporada de clases.
Lunes 12 de octubre: Día de Colón y Día de los Pueblos Indígenas
Mientras en Latinoamérica se le conoce como Día de la Raza, en Estados Unidos se le llama Columbus Day, en referencia a Cristóbal Colón, y conmemora la fecha en la que el navegante llegó a América, en 1492.
Aunque en algunas regiones del país todavía se celebra, otras se han pronunciado en contra de conmemorar la fecha y han propuesto festividades alternativas, como el Día de los Pueblos Indígenas que se celebró por primera vez de manera oficial en 2021
Miércoles 11 de noviembre: Día de los Veteranos
La fecha está dedicada para agradecer a todos quienes prestaron sus honores en el servicio militar estadounidense en tiempos de guerra o paz.
Se honra a los veteranos vivos por su contribución a la seguridad nacional.
Jueves 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias
El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es la fiesta más importante para los estadounidenses. El cuarto jueves de noviembre las familias se reúnen para agradecer por la libertad que disfrutan, el hogar y los alimentos.
El Thanksgiving Day actual conmemora la fiesta de la cosecha que compartieron los nativos americanos y los peregrinos en 1621, después de que los ingleses que navegaron en el Mayflower fundaron la colonia Plymouth en Massachusetts.
Viernes 25 de diciembre: Navidad
La comunidad cristiana y católica celebra el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre; lo consideran el hijo de Dios. Festejar en esta fecha se volvió una tradición, pues la Biblia no menciona una fecha exacta del nacimiento de Jesús.
