Canadá es uno de los destinos más atractivos para viajeros de todo el mundo, pero antes de planear tu visita es fundamental conocer los requisitos migratorios. El gobierno canadiense clasifica a los países en dos grandes categorías: aquellos cuyos ciudadanos no necesitan visa de turista y los que sí deben tramitarla. Esta distinción depende tanto de la nacionalidad como del medio de ingreso al país.

Países exentos de visa: ¿quiénes están en la lista?

Los ciudadanos de ciertos países no requieren una visa de visitante para entrar a Canadá por turismo, compras o visita familiar. Sin embargo, si viajan por avión, deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) antes de abordar. Esta autorización es un trámite sencillo y obligatorio para quienes ingresan por vía aérea.

Entre los países exentos de visa se encuentran:

Europa Occidental: Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Portugal, San Marino, España, Suecia, Suiza y Ciudad del Vaticano.

Reino Unido y territorios británicos: Bermudas, Islas Turcas y Caicos, Gibraltar, entre otros.

Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

América: Estados Unidos, Bahamas, Barbados, Chile.

Asia: Japón, Corea del Sur, Taiwán (con pasaporte que incluya número de identificación personal), Hong Kong (pasaporte SAR), Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Brunéi, Singapur.

Otros países: Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania (pasaporte electrónico), Samoa, Seychelles, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Ask.fm.

Todos estos países disfrutan de la ventaja de no requerir visa para estancias cortas, aunque deben cumplir con la eTA si viajan por aire.

Países que sí necesitan visa para ingresar a Canadá

Los ciudadanos de países que no aparecen en la lista anterior deben solicitar una visa de visitante para entrar a Canadá, sin importar si lo hacen por avión, tierra o mar. Esta categoría incluye gran parte de América Latina, África, Asia y Europa del Este.

¿Y México? ¿Necesita visa para Canadá?

Sí. Los ciudadanos mexicanos deben tramitar una visa de visitante para viajar a Canadá por turismo, compras o visita de familiares. Este requisito aplica para la mayoría de los viajeros, aunque existen excepciones.

Los únicos mexicanos que pueden ingresar sin visa canadiense y con una eTA son quienes cumplen con alguna de estas condiciones:

Haber tenido una visa canadiense de visitante en los últimos 10 años.

Poseer actualmente una visa estadounidense de no inmigrante válida (por ejemplo, la visa de turista B1/B2).

Es importante aclarar que la eTA solo aplica para viajes por avión. Si el ingreso es por tierra o barco, los mexicanos deben presentar una visa canadiense vigente.

¿Cuánto cuesta la visa canadiense para mexicanos?

La visa de visitante tiene un costo de 100 dólares canadienses, pero el trámite incluye otros gastos, como la tarifa de 85 dólares canadienses para la toma de datos biométricos (huellas digitales y fotografía). Esta visa es válida por 10 años y permite estancias de hasta 6 meses por entrada, o el tiempo que determine el oficial consular.

Si planeas viajar a Canadá desde México, considera que sí necesitas visa, salvo que cumplas con las excepciones mencionadas. Antes de comprar tu boleto, revisa los requisitos y prepara tu documentación para evitar contratiempos. Canadá mantiene estas medidas para garantizar la seguridad y facilitar el ingreso ordenado de visitantes.