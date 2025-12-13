Viajar a Estados Unidos por turismo requiere tramitar la visa B1/B2, un proceso que se realiza en la Embajada o en uno de los nueve consulados en México. El costo del trámite es de $185 dólares, pero pagar la tarifa no garantiza que obtendrás la visa. ¿Por qué? Porque la decisión depende de la entrevista con un oficial consular y del análisis de tu solicitud.

Durante la entrevista, el oficial revisa tu formulario DS-160, tus datos personales, económicos y laborales, y evalúa si cumples con los requisitos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Las negativas más comunes se basan en las secciones 214(b) y 221(g). Aquí te explicamos los cuatro errores más frecuentes que pueden costarte la visa.

1. No cumplir con los requisitos básicos (Sección 214(b))

Si no demuestras ser elegible para la categoría de visa, tu solicitud será rechazada. Esto incluye no tener un pasaporte vigente, haber violado leyes migratorias en el pasado o presentar información incorrecta. Antes de aplicar, asegúrate de cumplir con todos los requisitos oficiales.

2. No demostrar lazos fuertes con tu país (Sección 214(b))

Uno de los factores más importantes es convencer al oficial de que regresarás a México después de tu viaje. Si no demuestras vínculos sólidos —como empleo estable, vivienda, familia o estudios—, el consulado puede asumir que planeas quedarte en Estados Unidos.

Consejo: Lleva documentos que prueben tu arraigo, como constancia laboral, carta de estudios o comprobantes de propiedad.

3. Solicitud incompleta o falta de documentos (Sección 221(g))

Si tu formulario DS-160 tiene errores o falta información, o si el oficial necesita documentos adicionales, tu visa será negada temporalmente. Tendrás un año para entregar lo que falta; si no lo haces, deberás pagar nuevamente.

Tip: Revisa tu solicitud antes de enviarla y prepara documentos extra por si los solicitan.

4. Procesamiento administrativo prolongado (Sección 221(g))

En algunos casos, el consulado requiere más tiempo para verificar tu información. Esto puede tardar menos de 60 días, pero en situaciones complejas puede extenderse hasta 6 meses. Recibirás una carta con instrucciones y podrás consultar tu estatus en usvisa-info.com.

¿El rechazo es definitivo?

No siempre. Puedes volver a solicitar la visa, pero solo cuando la razón del rechazo haya cambiado. Por ejemplo, si te negaron por falta de empleo, espera a tener uno antes de aplicar nuevamente.

¿Qué documentos llevar a la entrevista?

El oficial consular pedirá tu confirmación del DS-160 y tu pasaporte. Sin embargo, si necesita comprobar tu solvencia o arraigo, podrías presentar:

Constancia laboral o carta de estudios.

Estados de cuenta bancarios.

Recibos de nómina.

Comprobantes de devolución de impuestos.

Obtener la visa americana no depende solo de pagar la tarifa. Prepararte bien, demostrar tus lazos con México y evitar errores en la solicitud son claves para aumentar tus posibilidades de éxito.