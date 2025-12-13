El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización clave en sus políticas que impactará a todos los extranjeros que realicen trámites migratorios.

A partir de ahora, las fotografías utilizadas para crear documentos de inmigración no podrán tener más de tres años de antigüedad, una medida que busca reforzar la seguridad nacional y prevenir el fraude de identidad.

¿Qué cambia con esta nueva regla?

La nueva guía del Manual de Políticas del USCIS, vigente de manera inmediata, establece que solo se aceptarán fotos tomadas dentro de los tres años posteriores a la fecha en que se presenta el formulario correspondiente.

Además, ya no se permitirá que los solicitantes presenten sus propias fotografías. Únicamente se utilizarán imágenes capturadas por el USCIS o por entidades autorizadas, garantizando que sean recientes, precisas y confiables.

Este ajuste responde a la necesidad de cerrar brechas que se abrieron durante la pandemia de COVID-19, cuando se flexibilizó la reutilización de fotos hasta por 10 años, incluso si la apariencia del solicitante había cambiado significativamente.

Según USCIS, esa práctica prolongada afectó la capacidad de verificar identidades de manera efectiva.

¿Por qué es importante esta medida?

La actualización se alinea con las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional para modernizar los procesos de verificación y reducir vulnerabilidades en documentos de identidad. Fotos actualizadas son esenciales para prevenir el robo de identidad y garantizar la integridad del sistema migratorio.

¿Qué formularios están involucrados?

Algunos trámites requerirán una nueva fotografía sin importar cuándo se tomó la última imagen del solicitante. Entre ellos se encuentran:

Formulario I-90: Solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente.

Formulario I-485: Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

Formulario N-400: Solicitud de Naturalización.

Formulario N-600: Solicitud de Certificado de Ciudadanía.

Quienes planeen realizar trámites migratorios en Estados Unidos deberán asegurarse de cumplir con esta nueva disposición. Las fotos antiguas quedarán fuera, y el proceso será más controlado para garantizar autenticidad y seguridad.