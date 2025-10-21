Este 20 de octubre de 2025 entró en vigor el nuevo examen de ciudadanía de Estados Unidos, implementado por la administración del presidente Donald Trump.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta nueva versión busca “fortalecer los estándares de conocimiento cívico y asegurar que los nuevos ciudadanos estén plenamente preparados para asumir los derechos y responsabilidades que conlleva la ciudadanía estadounidense”.

¿A quién aplica el nuevo examen?

Todos los solicitantes que presenten el Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) a partir del 20 de octubre de 2025 deberán presentar este nuevo examen.

¿Cuántas preguntas tiene el nuevo examen?

El examen de civismo 2025 consta de 20 preguntas orales, seleccionadas de una lista oficial de 128 preguntas. Para aprobar, el solicitante debe responder correctamente al menos 12 preguntas. Si se acumulan 9 respuestas incorrectas, el examen se considera fallido. El oficial de USCIS detendrá el examen una vez alcanzado cualquiera de estos umbrales.

¿Qué temas se evalúan?

Los temas evaluados se mantienen similares a versiones anteriores:

Historia de Estados Unidos

Principios del gobierno

Constitución

Derechos y deberes cívicos

El objetivo es evaluar el entendimiento del sistema democrático estadounidense y el compromiso del solicitante con los valores constitucionales.

Principales cambios respecto al examen anterior

Este nuevo examen reimplementa la versión de 2020, también impulsada por Trump, pero con ajustes importantes:

El banco de preguntas se amplía de 100 a 128.

Se mantiene el formato oral.

Se refuerza el enfoque en principios constitucionales y participación cívica.

Se elimina el requisito de responder todas las preguntas si se alcanza el umbral de aprobación o falla.

Nuevas preguntas y otras eliminadas

Entre las nuevas preguntas destacan temas históricos más complejos, como:

El significado del Día de los Caídos y el Día de los Veteranos.

Las razones por las que Estados Unidos participó en guerras como la Primera Guerra Mundial, Corea y Vietnam.

El momento en que todos los hombres y mujeres obtuvieron el derecho al voto.

Preguntas sobre el proceso de naturalización, los poderes del Congreso y documentos históricos que influyeron en la Constitución.

Por otro lado, se han eliminado muchas preguntas de geografía y otras de respuesta corta, como:

“¿Qué océano hay en la costa oeste de Estados Unidos?”

“Nombre un estado que colinda con Canadá o México.”

Preguntas sobre derechos constitucionales como los de la Primera Enmienda.

El partido del presidente actual.

Juneteenth ya no se acepta como respuesta válida en la sección de días festivos.

¿Qué no cambia?

Las secciones de inglés (lectura, escritura y conversación) no se modifican y siguen siendo parte esencial del proceso de naturalización.

Otras medidas anunciadas por USCIS

Además del nuevo examen, USCIS ha endurecido el proceso de naturalización con nuevas políticas:

Revisión más estricta de excepciones por discapacidad.

Evaluación más rigurosa del “buen carácter moral”.

Investigaciones comunitarias para verificar cumplimiento legal.

Clarificación de que votar ilegalmente o hacer declaraciones falsas de ciudadanía descalifica al solicitante.

¿Dónde estudiar el nuevo examen?

USCIS ha publicado los materiales oficiales de estudio, incluyendo la lista completa de las 128 preguntas y respuestas , disponibles en su sitio web.