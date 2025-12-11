El Gobierno de Canadá anunció nuevas medidas para enfrentar la escasez crítica de personal sanitario y atraer talento altamente cualificado. Según el comunicado del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC), se simplificará el proceso de residencia permanente para médicos internacionales que ya trabajan en el país.

Una nueva vía para médicos con experiencia en Canadá

Como parte de estas acciones, el IRCC creará una categoría específica dentro del sistema Express Entry para médicos internacionales con al menos un año de experiencia laboral canadiense en una ocupación elegible, adquirida en los últimos tres años. Las invitaciones para solicitar esta nueva categoría comenzarán a emitirse a principios de 2026.

“Les estamos brindando un camino claro hacia la residencia permanente en Canadá para cubrir la escasez crítica de personal sanitario, a la vez que contribuimos a una atención médica confiable y un sistema de salud estable para los canadienses”, afirmó la Honorable Lena Metlege Diab, Ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía.

Plazas reservadas y trámites acelerados

El Gobierno también reservará 5,000 plazas de admisión federal para que las provincias y territorios nominen a médicos con ofertas de empleo. Estos profesionales recibirán un trámite acelerado de 14 días para su permiso de trabajo, lo que les permitirá seguir atendiendo pacientes mientras esperan la residencia permanente.

“Atraer profesionales de la salud cualificados es esencial para abordar la escasez de personal sanitario en Canadá”, señaló Maggie Chi, Secretaria Parlamentaria del Ministro de Salud. “Al colaborar estrechamente con las provincias y territorios, estamos fortaleciendo el sistema de salud para que los canadienses reciban la atención que necesitan, cuando la necesitan”.

Impacto en el sistema de salud y la economía

La Asociación Médica Canadiense celebró la medida, destacando que “crear una vía de residencia permanente para los médicos con visas temporales fortalece la fuerza laboral sanitaria y beneficia la atención al paciente con diversidad de voces y experiencias”, según la Dra. Margot Burnell, presidenta de la organización.

Estas acciones se enmarcan en la Estrategia de Atracción de Talento Internacional, que busca cubrir vacantes en sectores clave y garantizar la sostenibilidad del sistema de inmigración. Actualmente, la inmigración representa casi el 100% del crecimiento de la fuerza laboral canadiense, lo que la convierte en una herramienta esencial para enfrentar la escasez de mano de obra.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Las ocupaciones elegibles incluyen:

Médicos generales y de familia

Especialistas en cirugía

Especialistas en medicina clínica y de laboratorio

El reconocimiento de credenciales y licencias sigue siendo responsabilidad de cada provincia y territorio, por lo que el Programa Provincial de Nominados será clave para agilizar la integración laboral.