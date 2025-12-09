La temporada navideña es una de las épocas más concurridas en los cruces fronterizos hacia Estados Unidos, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que este año no será la excepción.

Si tienes planes de viajar por carretera, especialmente a través de los puertos terrestres del estado de Nueva York, es fundamental que te prepares para enfrentar un aumento en el tráfico y posibles demoras. La clave para evitar contratiempos está en la planificación anticipada y en seguir las recomendaciones oficiales que comparte CBP.

Documentación: el primer paso para un cruce exitoso

Antes de salir de casa, asegúrate de contar con los documentos correctos y vigentes. CBP recuerda que los viajeros deben presentar pasaporte, visa estadounidense (si aplica), tarjeta de residente permanente, tarjeta de pasaporte estadounidense o licencia de conducir con REAL ID.

Si no estás seguro de cuáles necesitas, consulta la información oficial.

Viajeros bajo el Programa de Exención de Visa (VWP): no olvides tu ESTA

Si tu ingreso a Estados Unidos se realiza bajo el Programa de Exención de Visa, debes contar con una autorización ESTA aprobada antes de llegar al puerto de entrada. Este requisito aplica también para quienes cruzan por tierra. Llegar sin esta autorización significa que no podrás ser admitido y tendrás que regresar para completar el trámite, lo que puede arruinar tus planes. Solicita tu ESTA con anticipación en el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje para evitar inconvenientes.

Planifica tu cruce: tiempos de espera y horas pico

Durante las fiestas, los tiempos de espera en la frontera pueden ser largos, especialmente entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., consideradas horas pico. Si tienes flexibilidad, intenta viajar temprano en la mañana o incluso la noche anterior para reducir demoras.

Además, CBP recomienda consultar las condiciones del tráfico antes de salir. Puedes hacerlo a través de la aplicación oficial de CBP o en cbp.gov/travel/advisories-wait-times. Elegir el cruce menos congestionado puede ahorrarte horas de espera.

Prepárate para la inspección: pequeños detalles que hacen la diferencia

Una vez que llegues a la zona de inspección, tener todo listo agiliza el proceso. Ten tus documentos a la mano, baja las ventanillas del vehículo y retira sombreros y gafas de sol antes de llegar a la cabina. Estos simples pasos permiten que los oficiales realicen su trabajo más rápido y reducen el tiempo de espera para todos los viajeros.

Artículos prohibidos y restricciones: evita multas y sanciones

CBP insiste en que los viajeros se informen sobre los artículos restringidos o prohibidos antes de cruzar. Esto incluye productos agrícolas como frutas, carnes y plantas, que están sujetos a estrictas regulaciones. Si decides llevarlos, decláralos siempre y prepárate para entregarlos si no están permitidos. Además, recuerda que la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal en Estados Unidos, sin importar las leyes estatales. No cruces con marihuana ni productos derivados para evitar problemas legales.

Declaración de bienes y programas de confianza

Todos los artículos que ingreses a Estados Unidos, incluidos regalos y compras en tiendas libres de impuestos, deben ser declarados. Ocultar información puede resultar en sanciones. Si eres parte de los Programas de Viajero de Confianza, revisa tu cuenta y renueva tu membresía para seguir disfrutando de beneficios como filas rápidas y procesos más ágiles. La renovación se realiza en línea.