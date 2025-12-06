Si ya tienes tu visa americana de turista pero no sabes por cuánto tiempo puedes usarla, es importante conocer los detalles sobre su vigencia y el proceso de renovación.

Este documento es indispensable para ingresar a Estados Unidos con fines turísticos o de negocios, y su duración depende de la decisión del oficial consular que te entrevista. Incluso en el caso de renovaciones, la vigencia la determina el personal de la Embajada o los consulados.

¿Cuál es la vigencia de la visa americana de turista?

Por lo general, la visa americana de turista B1/B2 se concede con una vigencia de 10 años. Sin embargo, el oficial consular puede otorgarla por menos tiempo si considera que hay algún factor que lo justifique.

Para saber la duración exacta, revisa tu visa una vez que la recibas. En la parte inferior encontrarás dos fechas clave:

Date of issue: indica el día en que fue expedida. Ejemplo: 09 Mar 2026.

Expires on: señala el día, mes y año en que dejará de ser válida. Ejemplo: 05 Mar 2036.

Si tu visa tiene vigencia de 10 años, podrás usarla para viajar a Estados Unidos durante toda una década. Después de ese periodo, deberás renovarla para seguir viajando.

¿Cuándo renovar la visa americana?

Puedes iniciar la renovación antes de que cumpla un año de expirada. Si lo haces dentro de ese plazo, el Departamento de Estado ofrece la posibilidad de obtener una nueva visa sin entrevista presencial, siempre que cumplas ciertos requisitos. Esto agiliza el trámite y evita que tengas que acudir a la Embajada para responder preguntas.

¿Puedes renovar tu visa sin entrevista?

La Embajada de Estados Unidos publicó una guía rápida con cinco preguntas clave para saber si calificas para la renovación sin entrevista. Si respondes “Sí” a todas, podrías ser elegible:

¿Estás renovando una visa B-1/B-2 o BCC?

¿Tu visa anterior venció hace menos de 12 meses?

¿Tenías al menos 18 años cuando se emitió tu visa anterior?

¿Estás solicitando en tu país de residencia habitual?

¿Tu visa anterior no fue rechazada (o el rechazo fue superado)?

Si cumples con estas condiciones, podrías evitar la entrevista. Sin embargo, los oficiales consulares pueden requerirla en cualquier momento, incluso si cumples todos los requisitos.

¿Quiénes siguen calificando para renovar sin entrevista?

A pesar de los cambios que entraron en vigor el 2 de septiembre de 2025, algunas categorías continúan exentas:

1. Visas diplomáticas u oficiales

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes o empleados personales)

G-1, G-2, G-3, G-4

NATO-1 a NATO-6

TECRO E-1

2. Visas de turista (B1/B2)

Puedes evitar la entrevista si:

Estás renovando una visa B-1, B-2 o B1/B2 con validez de 10 años.

Tu visa venció hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se emitió.

Solicitas desde tu país de residencia o nacionalidad.

Nunca se te ha negado una visa (o el rechazo fue superado).

No tienes inelegibilidades aparentes.

Desde el 2 de septiembre: Menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista.

Las visas aprobadas antes de esa fecha no se verán afectadas, aunque podrían requerir entrevista si así lo decide un oficial.

¿Cómo renovar la visa americana sin entrevista?

Si cumples con los criterios, sigue estos pasos:

Llena el formulario DS-160 en ceac.state.gov.

Crea una cuenta en ais.usvisa-info.com y realiza el pago correspondiente.

Agenda una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).

El sistema te notificará si calificas para la exención.

Si eres elegible, recibirás instrucciones para enviar tus documentos.

Finalmente, se te informará cuándo recoger tu visa o si será enviada por paquetería.