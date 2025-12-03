TE RECOMENDAMOS
El Gobierno de Canadá anunció un cambio histórico en su política migratoria: los ciudadanos de Qatar ya no necesitan visa para ingresar a Canadá. La medida, anunciada por Lena Metlege Diab, Ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, entró en vigor el 25 de noviembre de 2025.
La eliminación del requisito de visa para los cataríes busca facilitar y agilizar los viajes por negocios o turismo, fortaleciendo la cooperación bilateral y promoviendo el crecimiento económico. Según la ministra Diab, “esta medida impulsará el turismo, la inversión y los lazos comerciales”, además de reflejar el compromiso de Canadá con una “gestión migratoria segura”.
¿Qué deben hacer los ciudadanos cataríes para viajar a Canadá?
Aunque ya no se requiere visa, los viajeros cataríes deben solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) si ingresan por vía aérea.
Para obtenerla deben:
- Visitar canada.ca/eTA.
- Tener a la mano tu pasaporte válido, tarjeta de crédito y correo electrónico.
- La mayoría de las solicitudes se aprueban en minutos.
Quienes ya tengan una visa canadiense vigente pueden seguir utilizándola hasta su vencimiento o hasta que su pasaporte deje de ser válido.
“Este anuncio se suma a una relación diplomática sólida que abarca más de cinco décadas. Ambos países colaboran en áreas estratégicas como inteligencia artificial, energía limpia, agroindustria y minerales críticos”, señalan.
En 2024, el comercio bilateral alcanzó 325 millones de dólares canadienses, y Canadá recibió 9,000 visitantes cataríes, un aumento del 11.5 % respecto a 2023.
Además, el Acuerdo de Transporte Aéreo ampliado en 2024 ha permitido más conexiones entre ambos países, fortaleciendo los vínculos comerciales y personales.
¿Y los mexicanos? ¿Necesitan visa para Canadá?
Sí. Los ciudadanos mexicanos deben tramitar una visa de visitante para viajar a Canadá por turismo, compras o visita de familiares.
Existen dos excepciones para viajar con eTA y sin visa:
Haber tenido una visa canadiense en los últimos 10 años.
Poseer una visa estadounidense de no inmigrante válida (por ejemplo, B1/B2).
Considera que eTA solo aplica para viajes por avión. Si entras por tierra o barco, necesitas visa.
El costo de la visa canadiense es de $100 CAD, más $85 CAD por datos biométricos. Tiene una vigencia de 10 años y permite estancias de hasta 6 meses por entrada.
Con esta medida, Canadá refuerza su apertura hacia Qatar, fomentando el turismo y los negocios. Para los mexicanos, el requisito de visa sigue vigente, salvo las excepciones mencionadas, quienes requieren eTA.
