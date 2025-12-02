¿Te gustaría renovar tu visa americana de turista sin entrevista? Es ideal que lo hagas este diciembre de 2025. En los consulados de Estados Unidos en México hay fechas disponibles inmediatas para realizar este trámite de forma más ágil. Sin embargo, es importante actuar con rapidez, ya que la disponibilidad puede cambiar en cualquier momento.

¿Qué significa renovar la visa sin entrevista?

Renovar la visa sin entrevista significa que, si cumples con ciertos requisitos, no tendrás que presentarte físicamente ante un oficial consular. Solo deberás entregar tus documentos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y esperar la aprobación.

Fechas disponibles para renovación de visa en diciembre de 2025

Según el Servicio Oficial de Citas de Visas, estas son las fechas más próximas para renovar sin entrevista en los consulados y embajada de Estados Unidos en México:

Ciudad Juárez: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Guadalajara: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Hermosillo: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Matamoros: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Mérida: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Ciudad de México: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Monterrey: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Nogales: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Nuevo Laredo: 3 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 Tijuana: 3 de diciembre de 2025

¿Quiénes pueden renovar sin entrevista?

A pesar de los cambios recientes en la política de visas, aún hay personas que califican para la renovación sin entrevista. Estas son las principales categorías:

1. Visas diplomáticas u oficiales

Incluye solicitantes de visas tipo:

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales)

G-1 a G-4

NATO-1 a NATO-6

TECRO E-1

2. Visa de turista (B1/B2)

Puedes renovar sin entrevista si:

Tu visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años.

Venció hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se emitió.

Solicitas desde tu país de nacionalidad o residencia.

Nunca se te ha negado una visa (o ya fue perdonada).

No tienes inelegibilidades aparentes.

Aunque cumplas con todos los requisitos, el consulado puede solicitar una entrevista en cualquier momento.

Cambios desde el 2 de septiembre de 2025

Desde esta fecha, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista. Esto significa que deberán presentarse físicamente, incluso si antes calificaban para la exención.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

Llena el formulario DS-160 en ceac.state.gov.

Crea una cuenta en ais.usvisa-info.com y realiza el pago.

Agenda una cita en el CAS.

El sistema te indicará si calificas para la exención.

Si eres elegible, recibirás instrucciones para entregar tus documentos.

Espera la notificación para recoger tu visa o recibirla por paquetería.