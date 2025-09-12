¿Estás pensando en renovar tu visa americana sin entrevista? ¡Buenas noticias! En la mayoría de los consulados de Estados Unidos en México hay fechas disponibles cercanas para realizar este trámite de forma más ágil. Sin embargo, es importante actuar con rapidez, ya que la disponibilidad puede cambiar en cualquier momento.

¿Qué significa renovar la visa sin entrevista?

Renovar sin entrevista significa que, si cumples con ciertos requisitos, no tendrás que presentarte físicamente ante un oficial consular. Solo deberás entregar tus documentos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y esperar la aprobación.

Fechas disponibles para renovación de visa en septiembre de 2025

Según el Servicio Oficial de Citas de Visas, estas son las fechas más próximas para renovar sin entrevista en los consulados y embajada de Estados Unidos en México:

Ciudad Juárez: 24 de septiembre

Guadalajara: 13 de septiembre

Hermosillo: 17 de septiembre

Matamoros: 17 de septiembre

Mérida: 13 de septiembre

Ciudad de México: 1 de octubre

Monterrey: 30 de septiembre

Nogales: 19 de septiembre

Nuevo Laredo: 13 de septiembre

Tijuana: 13 de septiembre

Importante: Aunque la mayoría de los consulados tienen fechas cercanas, la Embajada en Ciudad de México presenta mayor demanda.

¿Quiénes pueden renovar sin entrevista?

A pesar de los cambios recientes en la política de visas, aún hay personas que califican para la renovación sin entrevista. Estas son las principales categorías:

1. Visas diplomáticas u oficiales

Incluye solicitantes de visas tipo:

A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales)

G-1 a G-4

NATO-1 a NATO-6

TECRO E-1

2. Visa de turista (B1/B2)

Puedes renovar sin entrevista si:

Tu visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años.

Venció hace menos de 12 meses .

. Tenías al menos 18 años cuando se emitió.

Solicitas desde tu país de nacionalidad o residencia .

. Nunca se te ha negado una visa (o ya fue perdonada).

No tienes inelegibilidades aparentes.

Aunque cumplas con todos los requisitos, el consulado puede solicitar una entrevista en cualquier momento.

Cambios desde el 2 de septiembre de 2025

Desde esta fecha, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista. Esto significa que deberán presentarse físicamente, incluso si antes calificaban para la exención.

Las visas aprobadas antes del 2 de septiembre no se verán afectadas, aunque podrían ser revisadas caso por caso.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

Llena el formulario DS-160 en ceac.state.gov.

Crea una cuenta en ais.usvisa-info.com y realiza el pago.

Agenda una cita en el CAS.

El sistema te indicará si calificas para la exención.

Si eres elegible, recibirás instrucciones para entregar tus documentos.

Espera la notificación para recoger tu visa o recibirla por paquetería.