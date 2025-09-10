Los niños y las niñas de primaria recibirán la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez muy pronto, así lo confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien detalló la fecha en la que inicia el registro, para que los padres de familia estén al pendiente y no se les pase la inscripción; también, compartió el monto que se le dará a los alumnos de primaria. ¡Entérate de todos los detalles!

La Beca Universal Rita Cetina abrirá registro pronto, pero sólo lo hará únicamente para aquellos jóvenes que se encuentren estudiando la secundaria, por lo que los niños y las niñas de primaria y preescolar aún deberán esperar algunos meses para solicitar dicho apoyo económico.

Sin embargo, en la conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que ningún niño se quedará sin recibir la Beca Universal, ya que aseguró que fue una promesa de su campaña, la cual cumplirá, esto con la finalidad de que los menores de edad no abandonen sus estudios.

“Todos los programas de bienestar garantizados. Aumenta el número de beneficiarios en caso de adultos mayores, y en el caso de becas de niños y niñas, porque se acuerdan, me comprometí a ir poco a poco aumentando el número de beneficiarios, porque el próximo año nos vamos a primaria, de manera gradual, pero nos vamos ya a la primaria”, indicó.

De acuerdo con las autoridades, el Paquete Económico 2026 prioriza a los Programas para el Bienestar, esto con el objetivo de garantizar los apoyos sociales que benefician a 82% de las familias mexicanas. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla una inversión de 129 mil 386 millones de pesos para la Beca Universal Rita Cetina​​​; por tal motivo, es que se prevé aumentar el número de beneficiarios para 2026.

¿Cuándo inicia registro de la Beca Rita Cetina para primaria según Sheinbaum?

La mandataria informó que el registro para primaria será en 2026 y garantizó que todos los niños de escuelas públicas podrán registrarse a la Beca Universal.

¿Cuánto cobrarán los niños de primaria de la Beca Rita Cetina?

El monto que se les dará a los niños de primaria será similar al que reciben actualmente los de secundaria, es decir, $1,900 pesos bimestrales, de acuerdo con la presidenta.

¿Cómo registrarme a la Beca Rita Cetina?

El registro para estudiantes de secundaria se realizará en línea a partir del 15 de septiembre en su página oficial becaritacetina.gob.mx. Para llevar a cabo la inscripción necesitas los siguientes documentos digitales:

-CURP certificada y actualizada del padre, madre o tutor.

-Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte) del padre, madre o tutor.

-Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, predial) de los últimos tres meses.

-Número de celular del padre, madre o tutor.

-Correo electrónico activo.

Para el estudiante:

-CURP certificada y actualizada.

¿Cómo puedo saber si mi hijo está registrado en la Beca Rita Cetina?

Para verificar el estatus del registro de tu hijo o hija en la Beca Rita Cetina, ingresa al sitio oficial becaritacetina.gob.mx e inicia sesión con tu usuario y contraseña; después, dirígete a la bandeja de tutor para ver el nombre del estudiante y su estatus, que debería decir “Registro exitoso” o “Pendiente de validación”.