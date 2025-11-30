¿Ya pasaste la entrevista y el oficial consular aprobó tu visa americana? Ahora solo queda esperar a que llegue el documento físico para poder viajar. Pero, ¿cuánto tiempo tarda en llegar y cuándo puedes usarla?

¿Cuánto tarda en llegar la visa?

El tiempo de entrega depende de cada caso, pero por lo general tarda entre 2 y 4 semanas después de la aprobación. Sin embargo, debido a la alta demanda, puede extenderse hasta dos meses.

El Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado te notificará por correo electrónico cuando tu visa esté lista para recoger en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) o cuando haya sido enviada por mensajería. En ese correo también recibirás el número de rastreo para seguir tu paquete.

¿Cómo rastrear el envío de la visa?

Existen dos maneras principales:

En el sitio oficial donde agendaste tus citas:

https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/

Aquí verás un ícono de camioncito cuando la visa haya sido enviada. También indicará la dirección de la sucursal DHL donde podrás recogerla.

Los estatus más comunes son:

En ruta: DHL ya recogió los documentos en la embajada o consulado.

Entrega: Los documentos están en camino a la sucursal seleccionada.

Listo para recogerse: Ya puedes ir por tu visa.

En el sitio de DHL:

Ingresa el número de guía que te proporcionaron y verifica el avance del envío.

Al recoger tu visa, presenta una identificación oficial y el número de envío. Si no la recoges en 30 días, será devuelta al CAS.

¿Cuándo puedo viajar a Estados Unidos?

Una vez que tienes tu visa en las manos, puedes viajar de inmediato. Incluso el mismo día que la recibes, ya está lista para usarse.

La visa americana de turista tiene una vigencia de hasta 10 años. En la parte inferior del documento encontrarás:

Date of issue: Fecha en que fue expedida (ejemplo: 09 Mar 2026).

Expires on: Fecha en que dejará de ser válida (ejemplo: 05 Mar 2036).

Esto significa que puedes usarla para viajar durante una década, pero la validez de la visa no determina cuánto tiempo puedes permanecer en Estados Unidos. Cada vez que ingreses, un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decidirá tu tiempo de estancia, que normalmente es de hasta 180 días (6 meses). Esta fecha se indica con un sello en tu pasaporte.

No hay límite de entradas con visa de turista, pero siempre deberás pasar por Migración y Aduanas.

Consejos antes de viajar

Lleva tu pasaporte mexicano vigente.

Ten a la mano comprobantes que demuestren que tu viaje es temporal, como reservaciones de hotel o boleto de regreso.

Con tu visa aprobada y en tus manos, estás listo para disfrutar tu viaje a Estados Unidos.