¿Te entregaron tu visa y no sabes qué significan las letras B1/B2 en la parte inferior? Estas letras son más importantes de lo que crees: indican la categoría de tu visa, según el Departamento de Estado.

La B1/B2 es una combinación de dos tipos de visa:

B1: para viajes de negocios.

B2: para viajes de turismo, placer e incluso tratamiento médico.

Aunque muchos la llaman “visa de turista”, en realidad te permite más actividades de las que imaginas, siempre que estén autorizadas por la ley y por el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando llegues a Estados Unidos.

¿Qué puedes hacer con la visa B1/B2?

Motivos válidos bajo la categoría B1 (Negocios)

Si tu viaje está relacionado con trabajo, pero sin empleo en Estados Unidos, puedes:

Consultar con socios comerciales.

Asistir a convenciones científicas, educativas o profesionales.

Tomar capacitación profesional a corto plazo.

Participar en conferencias de negocios.

Arreglar un patrimonio.

Negociar contratos.

Presentarte en un litigio.

Motivos válidos bajo la categoría B2 (Turismo)

Si tu viaje es por placer o razones personales, puedes:

Hacer turismo: parques temáticos, playas, museos, miradores.

Vacacionar.

Visitar amigos o familiares (sé claro sobre tu fecha de regreso).

Ir de compras, especialmente en ciudades fronterizas.

Recibir tratamiento médico.

Participar en eventos sociales organizados por asociaciones.

Competir como aficionado en eventos deportivos o culturales (sin pago).

Tomar cursos recreativos cortos, como una clase de cocina, sin créditos académicos.

¿Qué NO puedes hacer con la visa B1/B2?

Trabajar en Estados Unidos.

Estudiar para obtener un título.

Permanecer más tiempo del autorizado por CBP.

Si tu objetivo es trabajar, estudiar o realizar actividades distintas a las permitidas, necesitas otra categoría de visa. Estados Unidos tiene más de 20 tipos de visas para diferentes propósitos: empleo temporal, estudios, escalas, periodismo, comercio, religión y más.

Cuando llegues al aeropuerto o frontera, el oficial te preguntará el motivo de tu viaje. Sé específico y honesto: explica qué harás y cuándo regresas. Esto puede marcar la diferencia entre entrar sin problemas o enfrentar complicaciones.