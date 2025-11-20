La Embajada de Estados Unidos en México anunció que del 20 al 23 de noviembre no ofrecerá servicios de pasaportes de emergencia debido a su traslado a nuevas instalaciones en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

En un comunicado difundido en redes sociales, la sede diplomática aclaró:

“Si pierde o le roban el pasaporte durante este período, puede obtener un pasaporte de emergencia. Tramítelo el mismo día en otro consulado de Estados Unidos en México”.

Por el momento, el servicio de citas de visa americana no se verá afectado. Sin embargo, a partir del 24 de noviembre de 2025, todas las entrevistas para visa americana, pasaporte, ciudadanía y servicios notariales se realizarán en la nueva sede.

La nueva sede de la Embajada de Estados Unidos está ubicada sobre avenida Casa de la Moneda, entre las calles Moneda y Calzada Legaria, colonia Irrigación. La entrada al pabellón consular estará en la esquina de Av. Casa de la Moneda con Calzada Legaria.

Es importante destacar que el Centro de Atención al Solicitante (CAS) seguirá en su ubicación actual: Hamburgo 213, Colonia Juárez, CDMX.

Por lo tanto, quienes tengan trámites deberán acudir al CAS en la Colonia Juárez y a la entrevista en la nueva sede en Irrigación. USCIS recomienda revisar el correo electrónico y planificar la visita.

¿Cómo solicitar un pasaporte de emergencia en México?

Aunque la Embajada suspenderá el servicio de pasaportes de emergencia durante la mudanza, los otros consulados estadounidenses en México seguirán emitiendo pasaportes de emergencia en casos urgentes, como viajes inmediatos por motivos médicos, laborales o familiares graves.

¿Cuándo se puede pedir un pasaporte de emergencia?

Se expide únicamente en situaciones urgentes como viajes inmediatos por motivos médicos, laborales, familiares graves o emergencias documentadas. El pasaporte que se entrega es limitado en validez (generalmente 1 año).

Pasos para solicitarlo

Agenda una cita en la embajada o consulado más cercano. Debes hacerlo a través del sistema oficial de citas en https://travel.state.gov o llamando directamente a la sede.

Explica la emergencia y proporciona evidencia (por ejemplo, boletos de viaje, carta médica, documentación laboral).

Completa el formulario DS-11 (Solicitud de Pasaporte Estadounidense) si es primera vez o no calificas para renovación.

Si tu pasaporte fue robado o perdido, también debes presentar el formulario DS-64.

Presenta prueba de ciudadanía (certificado de nacimiento estadounidense, pasaporte anterior, certificado de naturalización).

Identificación válida (licencia de conducir, identificación gubernamental).

Fotografía reciente tipo pasaporte.

Pago de tarifas correspondientes (puede variar, pero incluye tarifa de pasaporte y tarifa de ejecución).

Asiste personalmente a la cita en la embajada o consulado.

El pasaporte de emergencia se emite el mismo día o en pocos días, dependiendo de la sede y la urgencia comprobada. Posteriormente, puedes solicitar un pasaporte regular.