Si tramitas la visa de Estados Unidos por primera vez y eres mayor de edad, deberás pasar por una entrevista en español con un oficial consular, quien determinará si te aprueba o no el documento, según tu historial y la información que hayas proporcionado en tu formulario DS-160.

Las preguntas cambian según el caso y las respuestas que comience a dar el solicitante. No obstante, es muy probable que busquen que tus respuestas concuerden con la información que pusiste en la solicitud DS-160.

10 preguntas que hacen en la entrevista de visa americana de turista

Aunque cada entrevista es diferente, hay preguntas que formulan frecuentemente. Ten una respuesta preparada para estas que enlistamos.

1. ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

Menciona el estado o ciudad que visitarás en Estados Unidos.

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

Si vas de vacaciones, es suficiente decir que viajas por “turismo”.

3. ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

Entre más específica sea esta respuesta, mejor. Asegúrate de que tu respuesta coincida con el plazo que anotaste en el DS-160. Ejemplo: Parto el 5 de julio, voy por cinco días. Regreso el 10 de julio.

No tienes que contar con reservaciones o boletos de avión. De hecho, lo mejor es reservar hasta que tengas la visa.

4. ¿Con quién viaja?

Nombra a la persona que anotaste en el formulario. Es posible que te pregunten el parentesco.

5. ¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

Sé específico con el nombre de la empresa y tu antigüedad. Da tu cargo y las actividades que realizas. Así notarán que tienes un empleo fijo y no buscas viajar a Estados Unidos para quedarte a trabajar. Es mucho más probable que te den la visa si tienes un empleo.





6. ¿Quién pagará los gastos de su viaje?

Si pagarás tu viaje dilo, si alguien más de tu familia lo hará déjalo claro.

7. ¿Dónde se hospedará?

Basta con que des el nombre del hotel. Si tienes más información sobre la calle o el condado, puedes mencionarla.

8. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

Esta es una de las más complicadas. Las preguntas que se deriven de ella cambian según el estatus migratorio de los familiares y su historial con las autoridades. Si tu familiar es ciudadano de Estados Unidos y no ha tenido inconvenientes con las autoridades puedes mencionarlo sin problemas, pero si emigró sin documentos es mejor que no lo menciones durante la entrevista.

9. ¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

Quienes renuevan la visa de turista quizá tengan que agregar el periodo durante el cual visitaron Estados Unidos y lugares que visitaron.

10. ¿Cuánto gana en su trabajo?

Quieren que tengas recursos económicos suficientes para viajar. Menciona tu salario mensual y puedes llevar un recibo de pago que corrobore la información.

Pueden formularte otras preguntas además de éstas. Repasa tu formulario, habla con la verdad y sé claro. Si no tienes problemas, la entrevista terminará en menos de dos minutos.

Los oficiales consulares quieren tener la certeza de que regresarás a México después de tu viaje a Estados Unidos. Por eso es necesario tener claridad en las fechas.

Los oficiales consulares hablan español. No tienes que hablar inglés, menos aún si no lo dominas y te pones nervioso. Si no entiendes lo que te preguntaron, pide que te repitan la pregunta.

No respondas cosas que no te pregunten, podrías enredarte.

¿Qué documentos llevar a la entrevista de visa americana?

Para el trámite, únicamente necesitarás presentar la confirmación impresa de tu cita, el formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente.

Sin embargo, es recomendable que también lleves el comprobante de recibo de pago.

Documentos opcionales

El oficial consular únicamente te pedirá tu confirmación de formulario DS-160 y el pasaporte al momento de la entrevista.

Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje o que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios.

Demuestra arraigo una constancia laboral porque indica que tienes un empleo estable en México al cual volver. Presenta una carta o constancia de estudiante (firmada por tu institución) si aún estudias.

Son prueba de solvencia económica documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos.

Es muy probable que no necesites presentarlos, pero son una medida precautoria.