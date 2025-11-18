¿Vas al Mundial 2026 y aún no tienes en tus manos la visa americana? ¡Buenas noticias! Si tienes boletos para la Copa Mundial y planeas asistir a los partidos en Estados Unidos, ahora podrás acceder a un beneficio exclusivo: el Sistema de Programación de Citas Prioritarias de la FIFA (FIFA PASS).

Este programa permitirá que los poseedores de entradas obtengan una cita prioritaria para la entrevista de visa, evitando las largas esperas que actualmente pueden superar los meses. Así lo informó la FIFA a través de un comunicado.

¿Qué es el FIFA PASS y por qué es importante?

El anuncio se realizó durante un evento histórico en la Casa Blanca, con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El Departamento de Estado presentó el FIFA PASS como parte de los preparativos para la Copa Mundial más grande de la historia. Este servicio no otorga automáticamente la visa, pero sí garantiza una cita prioritaria para quienes compren entradas.

“Su boleto no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”, señaló el secretario Marco Rubio.

President Trump Meets with the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 https://t.co/ndfkm8MLMm — The White House (@WhiteHouse) November 17, 2025

¿Cómo funcionará el FIFA PASS?

Aplicará sólo para poseedores de entradas para partidos en Estados Unidos.

No es obligatorio tener boleto para solicitar visa, pero el beneficio de FIFA PASS se activa sólo si lo tienes.

No garantiza la aprobación de la visa, únicamente adelanta la cita para la entrevista.

Se prevé que el sistema estará disponible a principios de 2026 y se gestionará a través del sitio oficial del Departamento de Estado: https://www.state.gov/fifa-world-cup-26 .

Rubio también instó a los aficionados a actuar con rapidez: “El inicio del torneo se acerca, así que ahora es el momento de solicitar la visa”.

Para enfrentar la alta demanda de visas de cara al Mundial, el Departamento de Estado ha desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, duplicando la presencia en algunas embajadas. “Esto busca reducir los tiempos de espera, que en algunos países pueden superar los 12 meses”, señalan.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la magnitud del evento: “América da la bienvenida al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la FIFA más grande e inclusiva de la historia, y el servicio FIFA PASS es un ejemplo muy concreto de ello”.

La Copa Mundial 2026 será el mayor evento organizado hasta la fecha, con la participación de 48 selecciones nacionales. Once ciudades estadounidenses albergarán 78 partidos, incluida la final en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey.

¿Qué pasa si no obtienes la visa?

Si el titular de la entrada no obtiene la visa o autorización de viaje necesaria, no habrá compensación por parte de FIFA Ticketing. Además, obtener la visa no garantiza la compra ni asignación de boletos, si es que aún no los tienes.