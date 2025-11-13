La selección de Francia se clasificó al Mundial 2026 al vencer a Ucrania 4-0 gracias a un doblete de Kylian Mbappé, este jueves en el Parque de los Príncipes, mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo expulsado, perdió en Irlanda 2-0 y deberá esperar.

Francia, doble campeona del mundo y finalista de la última edición, se une a Inglaterra, primer país clasificado en la zona Europa para el Mundial, que se disputa el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Ronaldo got sent off moments after making the crying gesture. Karmapic.twitter.com/ithLPThzO0 — Troll Football (@TrollFootball) November 13, 2025

. GRUPO D

En el Parque de los Príncipes, escenario de varios homenajes a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, los Bleus, campeones del mundo en 2018 y finalistas cuatro años después, tuvieron que esperar al segundo tiempo para decantar el partido.

Los hombres de Didier Deschamps abrieron la lata con un penal convertido por Mbappé (55').

Michael Olise (76'), Mbappé (83') y Hugo Ekitike (88') aseguraron la victoria y la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea.

En ese grupo, Islandia, que se impuso 2-0 ante el colista Azerbaiyán, se jugará un puesto en el repechaje el domingo ante Ucrania.

. GRUPO F

Noche aciaga para Portugal, batido por Irlanda en Dublín 2-0 y cuya estrella Cristiano Ronaldo fue expulsado en el minuto 61 por un codazo.

Para validar su clasificación, los lusos jugarán sin su capitán ante Armenia el domingo.

Los irlandeses abrieron el marcador en un córner por medio de Troy Parrott (18'), quien dobló la renta justo antes del descanso (45+1').

Portugal sigue al frente del Grupo F con 10 puntos, con dos unidades más que Hungría, que derrotó a Armenia 1-0 en Ereván en el otro partido del día.

Irlanda es tercera con 7 puntos.

. GRUPO I

Noruega, que se impuso 4-1 a Estonia en Oslo, tiene un pie y medio en el Mundial 2026.

Sendos dobletes de Alexander Sorloth y de Erling Haaland, autor de 14 goles en esta fase de clasificación, pusieron a la selección escandinava a un paso de regresar a un Mundial 28 años después de su anterior participación.

Italia, ausente en los dos últimos Mundiales, ganó 2-0 en Moldavia, pero deberá muy probablemente pasar por el repechaje, incluso en caso de victoria el domingo en San Siro ante Noruega: su diferencia de goles, primer criterio para el desempate entre equipos igualados a puntos, le es claramente desfavorable (+12, por +29).

Hasta la apertura del marcador por Gianluca Mancini en el minuto 88, Noruega estaba virtualmente clasificada para su primer Mundial desde 1998.

La esperanza italiana Francesco Pio Esposito añadió un segundo gol en el tiempo añadido (90+2').

GRUPO K

Con su boleto ya en el bolsillo, Inglaterra prosiguió su camino sin fallos al derrotar a Serbia 2-0 en Wembley gracias a Bukayo Saka y Eberechi Eze. Séptima victoria en otros tantos partidos para los "Thee Lions".

Albania, que ganó por la mínima en Andorra (1-0), aseguró su plaza en el repechaje.