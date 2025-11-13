La vida dentro del Palacio de Buckingham no es un cuento de hadas precisamente: a pesar del lujo, los privilegios, las comodidades y de que parece que tiene la vida resuelta, la familia real británica vive un “infierno total, una forma de tortura” a puerta cerrada, así lo reveló una prima de Kate Middleton, quien dio detalles de cómo es la vida de los Windsor.

Durante años se ha creído que vivir en un palacio y ostentar un título de príncipe, rey o princesa, te otorga en automático una vida sin preocupaciones y feliz, pero tal parece que las cosas no son así, al menos así sucede con la monarquía británica, la cual se ha caracterizado por ser una de las más rigurosas aún en la actualidad.

Si la dejas (como lo hicieron Harry y Meghan) puedes enfrentar varios momentos desafortunados y llegar a ser cuestionado por todo el mundo. Pero, aunque te quedes, eso no quiere decir que la pasarás bien, ya que, de igual forma, tendrás los reflectores sobre ti, a la vez que cumples con todas las exigencias que incluye representar a La Firma.

Sobre este tema opinó Lady Frederick Windsor (quien es esposa del hijo de los príncipes Michael de Kent, quien a su vez es primo segundo del rey Carlos III): en una entrevista para Times, la también conocida como Sophie Winkleman, dijo que los miembros de la familia real británica viven en un “infierno total”.

“ Cuanto más conozco a la familia real, más me doy cuenta de que sus vidas son un infierno ”, aseguró la prima política de Kate Middleton, a la vez que agregó que “ s u nivel de fama no solicitada es una forma de tortura ”. “ Ninguno de ellos participó en 'Pop Idol' ni en nada parecido para hacerse famoso ” añadió.

Lady Frederick Windsor, de 45 años, aseveró que la presión con la que vive la familia real, integrada por el rey Carlos III, el príncipe William y Kate Middleton (por mencionar algunos), es “brutal”: “Tener ese tipo de foco cegador apuntándote a la cara desde que naces, sin saber bien en quién puedes confiar, sin saber si alguien te va a traicionar, con gente escribiendo mentiras sobre ti todo el tiempo, es simplemente brutal”.

No obstante, la prima de la princesa de Gales indicó que no tienen otra opción ya que siempre serán observados y señalados por el papel tan importante que desempeñan. “No creo que una vida con tanto escrutinio y presión sea remotamente sana, pero no tienen otra opción”, finalizó.