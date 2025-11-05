El príncipe Harry ya no es feliz con Meghan Markle, al menos así lo han revelado personas cercanas a la pareja, quienes contaron que el duque de Sussex no soporta cómo su esposa lo exhibe en redes sociales y usa su título real para vender y promocionarse ahora que lanzó su propia marca de estilo de vida. De acuerdo con la fuente, el hijo del rey Carlos y la exactriz están atravesando por una crisis que podría llevarlos al divorcio.

El príncipe Harry está muy molesto por la forma en que Meghan busca llamar la atención, además de que no está contento con las recientes publicaciones de la duquesa en sus redes sociales, contó una fuente a Page Six. El duque de Sussex y sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana, aparecen cada vez con más frecuencia en la cuenta de Instagram de Meghan, lo que ha generado incomodidad y enojo en Harry, quien está interesado en mantener su vida privada alejada de los reflectores.

Durante la última semana, Markle publicó videos en Instagram en los que aparecen Harry y sus hijos, celebrando Halloween; también, compartió que fueron a un partido de la Serie Mundial en el Dodger Stadium. Todo esto ha hecho que la relación se desgaste, ya que, según el informante, Harry es “muy consciente de que ella lo está exhibiendo. No le gustan las demostraciones en las redes sociales”.

“A Harry tampoco le entusiasma que su esposa vincule sus últimos productos de As Ever con su boda real” agregó la fuente, refiriéndose a la “Vela de Autor No. 519”, que la duquesa lanzó en su reciente colección, la cual está dedicada a la fecha de su boda, que fue el 19 de mayo de 2018.

De igual forma, mencionó que el hijo del rey Carlos es consciente de que ese tipo de cosas “no le sientan bien y son muy al estilo de Fergie”, es decir, igual a Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew Mountbatten Windsor (antes conocido como el príncipe Andrés).

Fans de la realeza y expertos en el tema señalaron que no importa cuánto se esfuerce Meghan Markle por mostrar que es feliz con el príncipe Harry, la realidad ha quedado al descubierto luego de que fuentes allegadas a los Sussex revelaran que la dinámica que existe entre ellos ha cambiado y ha dado un giro de 180 grados.

“El brillo se ha desvanecido, lo cual es comprensible a estas alturas de una relación. Pero también ha sacrificado su vida por ella... está acostumbrado a ser amado por todos”, agregó el informante.

"Él también ha arruinado su vida por ella (…)", enfatizó la fuente, quien además relató que Harry ha tenido problemas con sus hijos debido a que no sabe decirles a qué se dedica, ya que no puede nombrar correctamente una profesión que realmente tenga.