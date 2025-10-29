TE RECOMENDAMOS

La "kiss cam" vuelve a hacer de las suyas, ahora este martes durante el cuarto juego de la Serie Mundial de beisbol en el Dodger Stadium donde el y fueron sorprendidos.

A pesar de las tensiones dentro de la familia real, el príncipe y su esposa siguen disfrutando de su vida pública en , aunque en ocasiones parece que los estadounidenses aún no se acostumbran a ellos.

Tanto la prensa deportiva y la cámara del estadio, ubicado en Los Ángeles, California, se percataron que el duque y duquesa de Sussex estaban sentados entre el público usando gorras de los Dodgers.

En redes sociales se difundió el momento en que la "kiss cam" enfocó a Harry y Meghan que estaban en lugares de primera fila.

La pareja se sorprendió al percatarse que aparecieron en la pantalla del estadio, pero el momento no quedó en risitas nerviosas, el público reaccionó con aplausos y abucheos.

Aunque los cibernautas celebraron que la pareja asista a eventos deportivos otros aseguraron que su presencia le trajo "mala suerte" al equipo de casa luego de que los Azulejos de Toronto derrotaran a los Dodgers de Los Ángeles.

"Para quienes se lo preguntan, los títulos reales no significan absolutamente nada en Estados Unidos; simplemente no les importan", mencionan entre los comentarios.

@yahoosports Prince Harry and Meghan Markle watching Game 4 at Dodger Stadium 🤩 #baseball #worldseries #dodgers #bluejays ♬ original sound - Yahoo Sports

"Parece que les trajeron mala suerte a los Dodgers. ¡Viva Toronto!", se lee entre los comentarios.

Otro usuario dijo: "Es agradable oír al público abuchearlos".

"Jamás imaginé que los abuchearían tan fuerte. Meghan se sintió incómoda de inmediato, y la tercera persona en la relación... Harry no tenía ni idea de que los estaban abucheando ¡Genial!, afirmó un cibernauta más.

Por su parte, los fotógrafos de la prensa deportiva captaron las reacciones de la pareja de la realeza británica disfrutando del deporte más icónico de los Estados Unidos.

El partido de beisbol duró casi siete horas, en las cuales las imágenes muestran que estuvieron atentos a lo que pasaba en dentro del diamante en el cual el lanzador japonés de los Dodgers, Shohei Ohtani, conectó dos jonrones.

