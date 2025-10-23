Las imágenes del rey Carlos III de Inglaterra junto al Papa León XIV rezando juntos dieron la vuelta al mundo, creando una agitación dentro de la fe protestante luego de que el reverendo Kyle Paisley, hijo del fundador del Partido Unionista Democrático (DUP), asegurara, días antes, que de hacerlo el monarca tendría que abdicar.

De acuerdo con la BBC, en una entrevista radiofónica realizada días antes de la visita entre ambos líderes religiosos, Paisley recordó que el día de su coronación el rey Carlos había prometido defender la fe protestante, por lo que al rezar con el máximo representante de la Iglesia católica estaría "rompiendo su juramento".

Paisley fue cuestionado sobre si considera que el hijo de la reina Isabel II debería abdicar tras concretarse el encuentro en la Capilla Sixtina como se tenía programado, el revendo dijo: "Sí, porque no creo que esté siendo fiel a su juramento".

Asimismo, comentó que, al mezclarse los miembros de la Iglesia de Inglaterra y la católica, el rey Carlos no estaría cumpliendo con su "promesa de defender una fe reformada".

Cabe recordar que la religión anglicana nació hace casi cinco siglos tras la ruptura del rey Enrique VIII con la Iglesia católica, en 1534.

Desde entonces el monarca es el máximo representante de la fe protestante, según indican especialistas.

El distanciamiento entre ambos credos se mantuvo por más de cuatro siglos hasta que la reina Isabel II, en 1961, hizo la primera visita oficial al Vaticano.

¿Cómo fue el encuentro entre el rey Carlos III y el papa León XIV?

Este jueves, en la Capilla Sixtina se realizó la oración ecuménica dedicada a la defensa del medio ambiente, la cual estuvo presidida por el Papa León XIV y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, donde el rey Carlos III estuvo presente rezando, lo que marcó un hecho histórico dado que un evento similar no ocurría desde la separación con Roma.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la familia real, el monarca salió de la capilla acompañado por el Papa.

Este 22 y 23 de octubre, el Rey Carlos y Camilla se presentaron en el Vaticano como parte de una visita oficial.

De acuerdo con medios locales, el rey Carlos recibió el título de "hermano real", además, de que este jueves, el Sumo Pontífice y el monarca tuvieron una reunión privada en la que intercambiaron regalos.