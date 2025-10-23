Mientras el príncipe Harry gasta sus esfuerzos y recursos para regresar a Inglaterra y volver a ser parte de la familia real, fuentes cercanas afirman que el Palacio de Buckingham está elaborando “un plan de contingencia” en caso de que se divorcie de Meghan Markle próximamente.

Y es que, de acuerdo con los informantes, se espera que la decisión de Harry de mudarse definitivamente a Londres, para estar más cerca de su padre el rey Carlos III y de su hermano William tras una reconciliación, provoque la separación definitiva con Meghan.

Si bien Harry no ha obtenido el perdón del resto de la familia real ni se ha anunciado oficialmente que regresará a sus actividades reales como un miembro activo de la institución, tras el encuentro que sostuvo con su padre en septiembre pasado después de 19 meses, el duque de Sussex retomó algunas actividades benéficas que solía atender antes de mudarse a California.

El acercamiento del príncipe a su familia ha hecho que Meghan se preocupe de que “Harry esté volviendo a caer en viejos patrones de manipulaciones por parte de su familia” y le molesta la idea de regresar a Reino Unido.

En torno a esto, el Palacio está elaborando “un plan de contingencia” en caso de que el acercamiento de Harry a la institución y sus deseos de regresar creen hostilidad con su esposa al punto del divorcio.

“El Palacio está elaborando silenciosamente planes de contingencia en caso de una división. La idea es que Harry podría presionar para regresar al Reino Unido, pero Meghan no querrá volver de Estados Unidos, y esa ruptura es potencialmente peligrosa”, reveló una fuente real al medio Radar Online.

“Nos dicen que los cortesanos estarían 'considerando un acuerdo de oro', que sería 'más generoso de lo que se podría suponer, pero muy estructurado'”, agregó.

Dicho plan incluiría un acuerdo con una cláusula específica de confidencialidad más estricta que la impuesta a la princesa Diana, con el fin de evitar que Markle por "venganza" haga nuevas revelaciones sobre la vida privada de la realeza. A cambio, Meghan conservaría su título de duquesa de Sussex, una medida estratégica para evitar una guerra mediática.

Al parecer Harry está esperando a que el reino le de un equipo de seguridad para él, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet, a los que quiere enviar a estudiar a las prestigiosas escuelas de Londres.

La idea de que sus hijos vivan y estudien en Londres presuntamente también ha molestado a Meghan, ya que se rehúsa a dejar su vida en California y darse por vencida con sus proyectos empresariales.

En torno al plan del palacio y los deseos de Harry, según fuentes reales, la familia real busca garantizar un plan detallado para el futuro de Archie y Lilibet que incluya residencia, custodia y escolarización hasta su mayoría de edad.