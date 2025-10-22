Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón se reencontraron este martes en la primera audiencia celebrada en los juzgados de Cuernavaca, Morelos, luego de que la viuda de José Julián Figueroa impugnara el testamento.

En entrevista con medios de comunicación, Marco Chacón, esposo de la cantante y abogado, detalló que pese a que en el testamento Imelda era el albacea de los bienes prefirió renunciar a ello y trasladarle esa responsabilidad legal a él.

Sin embargo, aclaró que está atento a lo que dispongan las autoridades competentes si lo mantienen como albacea o hacen alguna modificación.

"El albacea en el testamento es Imelda, ella decidió no hacerlo en su momento y prefirió que yo me encargara toda la vida de asuntos relacionados con Julián... no tengo ningún interés de serlo y estoy esperando que se renueva por parte de ellos o si no yo renunciar", explicó el esposo de Maribel Guardia quien también acudió a los juzgados.

Por su parte, Maribel afirmó que busca el bienestar de su nieto, Julián, quien es el heredero universal de los bienes que le dejó su hijo y descartó que ella promoviera la impugnación del testamento.

"Yo no tengo vela en este entierro", comentó.

@oscarguadarramat #Morelos | Luego de que Imelda Tuñón promoviera un juicio para impugnar el testamento de Julián Figueroa, quien nombró a su hijo José Julián como su heredero universal, este lunes se llevó a cabo una audiencia de más de nueve horas en la que Maribel Guardia e Imelda rindieron sus declaraciones de parte. Será un juez quien determine la validez o no de ese testamento. @Maribel Guardia ♬ sonido original - Óscar

Aseguró que su hijo José Julian seguramente querría que su pequeño estuviera protegido económicamente.

"Al final todo lo que queremos es que el niño esté bien, que el niño sea feliz y yo creo que el sueño de mi hijo era que su hijo estuviera bien, que fuera feliz y me imagino que quería protegerlo en todos los aspectos", dijo la actriz.

Cabe recordar que inicio de este año Imelda, viuda de José Julián, y Maribel Guardia se enfrascaron por unas semanas en una batalla por la custodia del menor que tiene 9 años de edad.