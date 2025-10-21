Para que no te quedes en el celular como el meme de Juanga en la palmera viendo de lejos el concierto del Divo de Juárez que se proyectará gratis en la Ciudad de México, te damos todos los detalles para que armes un gran plan.

Juan Gabriel tiene casi 10 años de haber fallecido y sin embargo su música, estilo, voz, conciertos siguen en la memoria de la mayoría de los mexicanos, incluso de aquellos que ya no lo conocieron.

Dado que es uno de los consentidos entre el público Netflix en coordinación con la Secretaría de Cultura de la ciudad proyectarán el "icónico primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes ".

Si eres amante del estilo único de este gran cantante mexicano o simplemente quieres ver su interpretación de "Hasta que te conocí" en vivo con mariachi en un formato que no sea tu celular, está es tu oportunidad de verlo en el "en vivo" que dio cuando tenía 40 años de edad.

¿Cuándo será el concierto de Juan Gabriel en el Zócalo?

Las autoridades informaron que el concierto que dio por primera vez en Bellas Artes el Divo de Juárez hace 35 años se proyectará el:

Sábado 8 de noviembre

8:00 de la noche

Será gratis

Evento para toda la familia

Tendrá imágenes inéditas

Se informó que este concierte forma parte de una serie documental que lanzará Netflix llamada "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" el próximo 30 de octubre.

🎶✨ El icónico primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega al Zócalo capitalino.



Revive aquella histórica noche de 1990, cuando Juan Gabriel hizo historia al presentarse por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.… pic.twitter.com/NQi6mWeXrN — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 21, 2025

Cabe recordar que el año pasado con motivo de las fiestas patrias, la Cineteca Nacional proyectó el tercer concierto que dio JuanGa en 2013 para conmemorar sus 40 años de carrera en el Palacio de Bellas Artes, dicha invitación tuya una respuesta tan exitosa que abarrotaron los alrededores del cine y luego fue presentado en el Zócalo.

Playlist del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes de 1990

Si tienes duda de cuáles son las canciones que, si aún no te sabes, te tienes que aprender aquí te damos algunas de las que forman parte: