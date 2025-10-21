La muerte de Francisco Pineda, Medio Metro de Puebla, sacudió este lunes al mundo del sonidero, sin embargo, causó confusión dado que en el medio artístico al menos hay otras dos personas que usan un seudónimo similar.

Sin embargo, fue José Eduardo Sandallo, Medio Metro Original, quien envió sus condolencias a la familia Pineda y se ofreció a ayudarlos.

Dijo que su video también era para informar que él estaba bien luego de que al difundirse la información sobre el fallecimiento del Medio Metro de Puebla varias personas pensaron que él había sido la víctima.

"Les quiero agradecer su preocupación por mí porque circulan en redes varias notas con mi foto que dicen que yo perdí la vida. Me encuentro triste porque la persona que hallaron sin vida en el Medio Metro de Puebla, les digo a sus familiares mi más sentido pésame ".

LEE : Muere a los 29 años Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que inspiró a miles

"También quiero decirle a su familia que me contacten para ayudar en sus gastos funerarios ", dijo el Medio Metro Original.

Ambos hombres de talla baja solían ser vistos en bailes públicos amenizando con sus pasos el sonidero, cada uno en diferentes ciudades, pero ambos en algún momento fueron identificados por salir caracterizados como El Chavo del 8.

¿Cuándo murió Medio Metro de Puebla?

La muerte del Metro Medio de Puebla fue confirmada ayer por el Grupo SUPER T de Paco Toxqui a través de una publicación en sus redes sociales donde también envió sus condolencias a la familia.

De acuerdo con sus publicaciones, Francisco Pérez participaba habitualmente con ello en los eventos usando diversos outfits: en pants o en un overol como el de Mario Bros.

ENTÉRATE : Así fue la serenata que los fans de Cazzu le llevaron en Mérida: "Me explota el corazón", dice la argentina

La última presentación que realizaron en conjunto fue el pasado viernes 17 de octubre en el municipio poblano de Coronango.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo de Medio Metro Puebla fue hallado la noche de este lunes en la localidad de San Sebastián de Aparicio presuntamente con signos de violencia.