Belinda fue captada llorando en pleno concierto en medio de la polémica que protagoniza junto a Lupillo Rivera por las demandas que han surgido a raíz de su supuesto romance y las revelaciones que ha hecho el cantante en su libro biográfico.

La cantante de Cactus y Bella traición se presentó este fin de semana en el Auditorio Benito Juárez con un lleno total, en el que sus fanáticos corearon cada canción que interpretó en el escenario.

LEE MÁS: Miley Cyrus se transforma en una versión rockera de Marilyn Monroe en nueva sesión fotográfica

En redes sociales circulan varios videos de la cantante en pleno concierto rompiendo en lágrimas y teniendo algunos conflictos para poder cantar su icónica canción Luz sin gravedad.

Si bien se ha comentado que lloró por el nuevo drama legal que protagoniza debido a las demandas y contrademandas que tiene con Lupillo y las declaraciones que dio éste en su libro sobre la supuesta relación que tuvieron, sus fans aseguran que la razón fue otra.

NO TE PIERDAS: Demi Moore luce vestido guinda impresionante e irradia belleza a los 62 años

Belinda se presentó ante casi 35 mil fanáticos que la ovacionaron y la recibieron con cariño en Guadalajara y que cantaron con ella sus más grandes éxitos, en torno a esto, los asistentes han dicho en los videos que circulan que Belinda simplemente se conmovió por el apoyo que ha recibido.

Quienes no estuvieron presentes aseguran que Beli se rompió en lágrimas por las demandas en curso en las que acusa a Lupillo de violencia mediática y digital y en las que él alega que Belinda lo difamó.

Recientemente, en una entrevista que le dio a El Universal, el abogado del cantante de Yo te extrañaré señaló que Lupillo no quiere meter a la cárcel a Belinda, sino que el objetivo de las demandas se centra en limpiar su imagen.

“Lupillo no quiere llegar a las consecuencias de cárcel o una indemnización económica por parte de Belinda, es lo último que querría y ha reiterado su respeto hacia ella, lo último que querría es verla en prisión”, aseguró el abogado Alonso Beceiro.

El jurista señaló que Lupillo sólo se está defendiendo de un proceso legal que originalmente Belinda inició y que en ningún momento la ha tratado mal o ha mentido sobre ella, dado que Lupillo sólo detalló la relación que sostuvieron en el pasado.

Hasta el momento la celebridad ha dejado que su equipo legal se encargue de los procesos ya que ella está ocupada cumpliendo con su agenda de trabajo que incluyen las presentaciones en el musical Mentiras All Stars y en los conciertos que ha estado dando en todo el país.

Asimismo, se ha estado enfocando en su salud, ya que recientemente le dijo a sus fans que desde hace tiempo enfrenta los malestares de una lesión en la rodilla, misma que la ha llevado al hospital y le ha causado conflictos de movilidad en sus presentaciones.