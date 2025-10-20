Candice Swanepoel, modelo estrella de Victoria’s Secret elevó la temperatura entre sus fanáticos de redes sociales al compartir detalles de una reciente sesión que rodó a la orilla de la piscina, luciendo pequeños bikinis de hilo.

La celebridad sudafricana posó para la cámara ataviada con al menos tres bikinis de su marca de trajes de baño Tropic of C; uno de ellos se trató de un conjunto blanco, compuesto por un sostén blanco y un bikini de atado por los costados.

También visitó un bikini del mismo diseño, pero en azul escarlata y un conjunto negro de finos cordones y detalles de bisutería. En una publicación separada en la cuenta de su marca, Candice se lució ataviada con trajes de baño en tonalidades doradas, pareos y faldas de corte sirena, así como mascadas.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos bronceados y nude, bastante naturales; su cabello se lució peinado hacia atrás bajo un estilo húmedo, pero glamuroso. Combinó el conjunto con varios anillos boho chic de su marca socia Jacquie Aiche, un enorme collar con una piedra en el centro y un par de pendientes circulares.

Su actividad en redes sociales ocurre días después de haber brillado al máximo durante su participación en el desfile de Victoria’s Secret en su edición 2025 junto a otras celebridades de la industria como Barbara Palvin, Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Irina Shayk y Gigi Hadid, por mencionar algunos nombres.

Candice Swanepoel, de 36 años, tuvo una participación doble en el fashion show. Desfiló en la pasarela con un conjunto de lujo negro con detalles plateados, y fue aclamada por sus fanáticos con un segundo conjunto de encaje marrón de sostén, liguero y bikini de hilo, a juego con joyería de cristales y alas doradas.

La modelo sudafricana ha estado ocupada en los últimos meses trabajando con la marca de lencería Victoria’s Secret, realizando campañas publicitarias y sesiones fotográficas para redes sociales previo y posterior al fashion show de 2025.

El año pasado, Candice protagonizó el desfile junto a otras supermodelos; la pasarela fue la primera desde 2018, cuando la marca fue afectada por las acusaciones de falta de diversidad e inclusión.

El boicot duró casi seis años en los que la marca se replanteó su concepto y trabajó en estrategias para ser más inclusivas, cuidar a sus modelos del abuso sexual que también originó acusaciones y dañó su reputación.

Poco después de que el desfile fuera transmitido por Prime Video, éste fue criticado por ser “aburrido” y “mediocre” ya que no logró convencer a los expertos de moda y al público por su apuesta de inclusión y diversidad a pesar de haber trabajado en su estrategia durante más de cinco años.