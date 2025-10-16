El esperado desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2005 por fin se llevó a cabo luego de un año lleno de expectativas para mejorarlo y llenarlo de estrellas de alto perfil, luego de que su comeback del año pasado fuera objetivo de críticas.

El fashion show estuvo lleno de modelos de renombre internacional, uno de ellos el de Emily Ratajkowski, quien arrasó la pasarela con su belleza inigualable y figura de impacto. La supermodelo apareció en el evento luciendo un pequeño conjunto de lencería rosa, que ayudó a destacar su silueta de ensueño y piel bronceada.

Desfiló frente a las cámaras y a las decenas de invitados ataviada con un sostén push up satinado con encaje, a juego con un bikini de hilo de cintura baja; como es tradición en el desfile de la marca de lujo, Emily portó una de las estructuras traseras que simulan alas de ángel, pero en forma de orquídea rosa con brillantes.

Emrata, como es conocida en redes sociales, combinó el conjunto lencero con un par de zapatillas de cordones brillantes envueltos sobre las piernas, así como pendientes rosas con detalles plateados y guantes largos rosa baby.

Llevó su cabello peinado con raya en medio, flequillo de cortina y mechones lacios sobre sus hombros; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

A los 34 años, Emily debutó como una de las ángeles de Victoria’s Secret. A pesar de ser una de las modelos más solicitadas dentro de la industria, Emily no había modelado para la marca de lencería femenina.

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Foto: AP

En redes sociales, la celebridad recibió el apoyo de sus amigos más cercanos y colegas luego de que apareciera en una de las partes del desfile con figuras como Gigi Hadid e Irina Shayk.

“Irreal”, “Genuinamente irreal. Me sentí tan feliz por verte desfilando”, “Siempre quise verte allí”, “Esto es enorme para la comunidad”, escribieron sus amigos y fanáticos en Instagram, donde la modelo compartió algunos detalles del desfile y el detrás de cámaras.

En una entrevista que recientemente le dio a Popsugar, Emily habló de todas las modelos de Victoria’s Secret que marcaron su vida y fueron una influencia importante para su carrera dentro del modelaje.

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Foto: AP

“Crecí mirando imágenes de Gisele, Candace, Naomi y Adriana, así que es simplemente surrealista ser incluida en una campaña junto a ellas”, apuntó previo a su aparición en el desfile, mientras realizaba las primeras campañas de publicidad de la marca.

“Esas mujeres fueron trascendentales para mí, y lo siguen siendo en muchos sentidos, y eso es lo que significa ser un ícono. Su belleza y las imágenes que han producido con fotógrafos, diseñadores y equipos increíbles fueron y son sumamente artísticas”, añadió.

Ratajkowski se unió a algunas de sus ídolas que participaron en el desfile como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Sweanepoel, Behati Prinsloo, Doutzen Kroes y Barbara Palvin.