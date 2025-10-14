Cazzu no se quedó callada y compartió su sentir luego de la entrevista que dio Christian Nodal a Adela Micha: la famosa confesó que le dolió mucho lo que dijo su ex y aseguró que ella no contaría detalles de su romance porque considera que hay cosas que se deben quedar en la intimidad. “Yo no haría eso, lo quise mucho”, fueron sus palabras.

Cazzu llegó a México lista para presentarse en varias ciudades del país como parte de su aclamada gira “Latinaje”; la primera de sus fechas será este 14 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México; sus demás conciertos se llevarán a cabo en Monterrey, Guadalajara, Puebla y Mérida.

A su llegada al aeropuerto de la capital, se le preguntó sobre la entrevista que hace unas semanas dio Nodal a la periodista Adela Micha; en dicha conversación, el cantante volvió a afirmar que Cazzu supo desde un inicio de la relación que él había comenzado con Ángela Aguilar.

Además, dio fechas y detalles de todo lo que sucedió en su rompimiento con Cazzu e inicio de noviazgo con la hija de Pepe Aguilar. Ante estas declaraciones, la cantante argentina dejó entrever que nuevamente se habría tergiversado la historia y la habría contado a su conveniencia.

“Creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo había compartido tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo quise mucho”, expresó, al mismo tiempo que señaló que de momento ella no tiene interés de compartir su versión de los hechos y dar una entrevista de este tema.

Sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar, Cazzu enfatizó que ella es honesta y leal en sus relaciones: “Si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Yo sí soy superleal y creo en la lealtad. Estaría rebueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales… somos una ventana de muchas realidades”, comentó.

Finalmente, Cazzu dio a conocer cómo se encuentra en este momento tras la polémica y a más de un año de su separación del cantante mexicano. “Estoy bien y todo lo que vaya a pasar no creo que sea lo peor que le haya pasado a alguien. Seguramente hay historias mucho peores, pero me siento bien y pienso que quedan un montón de nudos por desatar, y así es la vida”, indicó.