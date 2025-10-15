Christian Nodal se fue con todo contra Cazzu luego de las últimas declaraciones que dio la cantante a su llegada a México: el esposo de Ángela Aguilar lanzó un comunicado en el que arremetió contra su ex y dijo que mintió en todo lo que ha dicho; además, reveló que la argentina no lo deja ver a su hija Inti y que, también, paga una pensión millonaria.

Oficialmente, la separación de Nodal y Cazzu ha llegado a otro nivel y pasó de ser silenciosa a convertirse en una guerra de declaraciones por parte de ambos famosos; luego de que la cantante de “Con Otra” afirmara que Christian no había buscado a su hija para verse ahora que se encuentra en México, el intérprete de “Adiós, Amor”, decidió responder y señalar que eso era mentira.

“Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y, como siempre, se le dijo que sí, él sabe que eso puede hacerlo, de ahí a que suceda...”, dijo Cazzu el pasado 13 de octubre. Nodal le contestó a su ex a través de un comunicado que compartió su abogado César Muñoz:

“Mi representado, me ha hecho saber que no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija, sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal en representación de Christian Jesús González Nodal, he contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna”, indicó.

Sobre la pensión, el abogado afirmó que su cliente paga la cantidad establecida por la ley de Argentina y que incluso le da millones de pesos a Cazzu, por lo que la famosa estaría mintiendo al decir que no le proporciona una cantidad justa.

“A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija de dos años ha manifestado su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, aseguró que no ha negado los permisos de viaje para su hija Inti: “En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’: Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”.

A través de este comunicado Nodal aclara que está cumpliendo con sus obligaciones yseñala que las declaraciones recientes de Cazzu sobre los acuerdos privados no contribuyen a mantener alejada a su hija del escándalo, ya que solo generan malentendidos y tergiversan los conflictos pic.twitter.com/rHhRcjmPPb — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) October 15, 2025

Christian Nodal ‘acusa’ a Cazzu de “perjudicar emocionalmente” a su hija Inti

En el comunicado que compartió, Nodal afirmó que Cazzu provoca un daño a su hija Inti al hacer públicos sus problemas con respecto a su crianza, así lo mencionó luego de argumentar que ha cumplido con todas las obligaciones económicas que le competen: “Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión sólo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda la controversia mediática”.

Añadió: “Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello sólo prolonga el conflicto y daña a la menor”.