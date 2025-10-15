A sus 60 años, Elizabeth Hurley mostró que sigue siendo un ícono de estilo. La actriz y empresaria británica volvió a deslumbrar al posar con un traje de baño sin tirantes con estampado animal print, una pieza que forma parte de su propia línea de moda, Elizabeth Hurley Beach.

La imagen, compartida recientemente en su cuenta de Instagram, muestra a Elizabeth Hurley modelando con seguridad y elegancia.

Con su característico cabello castaño suelto en ondas suaves y un maquillaje bronceado que resalta su piel, Elizabeth posó con naturalidad, mostrando su figura tonificada y su actitud segura frente a la cámara.

La pieza única que eligió resalta su silueta y demuestra que el animal print sigue siendo una apuesta atractiva para la playa.

No es la primera vez que Hurley opta por bikinis atrevidos para sus publicaciones. De hecho, ha convertido su pasión por la moda de playa en una exitosa marca fundada en Londres en 2005.

Elizabeth Hurley Beach se especializa en diseños que buscan hacer sentir fabulosas a las mujeres sin importar su edad o tipo de cuerpo. Ella participa activamente en el proceso creativo, desde el diseño hasta la comercialización, y sus colecciones se venden internacionalmente.

Elizabeth ha compartido algunos de sus hábitos saludables que la ayudan a mantenerse radiante a los 60 años.

En entrevistas recientes, reveló que evita el alcohol casi por completo, salvo en ocasiones especiales. “A medida que envejezco, mi cuerpo lo procesa peor que antes. Ahora solo lo tomo por puro placer”, comentó al Daily Mail.

También señaló que su trabajo con la fundación contra el cáncer de mama la ha hecho más consciente de los efectos del alcohol en la salud.

En cuanto a su alimentación, Elizabeth Hurley prefiere comidas sencillas y caseras. Ha eliminado los alimentos procesados como los sándwiches empaquetados, y opta por platos como pollo asado con vegetales.

Su filosofía es clara: comer porciones pequeñas, masticar bien, evitar los snacks y cenar temprano. “Esto me funciona. No tomo jugos verdes ni batidos raros, y solo uso suplementos si un análisis de sangre lo indica”, explicó.

Aunque no es fanática del gimnasio, Elizabeth se mantiene activa en su día a día. En casa, tiene la regla de no encender la televisión antes de las 6 p.m., lo que la mantiene en movimiento. Además, disfruta de la jardinería, una actividad que considera exigente y efectiva para mantenerse en forma.