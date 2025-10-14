Después de que se hicieran virales las fotografías de Justin Trudeau confirmando su romance con Katy Perry, en plenas vacaciones en California, la ex del primer ministro de Canadá rompió el silencio.

Sophie Grégoire compartió un mensaje en torno a la relación de su exesposo y la cantante de Fireworks, vía redes sociales, en el que insinuó que está “dejando ir” a Justin y los sentimientos que todavía mantenía por él y todo lo que él significó en su vida.

“A veces nos olvidamos que nada de lo que amamos debe conservarse. La gente, los lugares, incluso los momentos que alguna vez se sintieron infinitos, ¿verdad?”, escribió la expresentadora de televisión, de 50 años.

“El tiempo nos pide que no nos aferremos a ellos, pero lo hacemos. Lo hago porque aferrarme me parece más seguro que soltar”, agregó en su mensaje.

Sin mencionar al exprimer ministro canadiense, Grégoire habló del amor, de honrarlo mientras existió y de soltarlo: “El amor nunca se trató de posesión, siempre se trató de presencia (...) Honramos lo que ha sido y confiamos en que soltar es también una forma de guardarnos dentro, donde ninguna pérdida podrá borrarlo”.

Dicho mensaje fue compartido poco después de que los paparazzis captaran a Katy Perry y Justin Trudeau en medio de unas vacaciones a bordo del yate de la cantante frente a Santa Bárbara, California este fin de semana y de varias fotografías filtradas de ambos en diferentes momentos desde que comenzaron los rumores de su romance en julio pasado.

Katy Perry también rompe el silencio sobre su relación con Justin Trudeau

A la par de Sophie, Katy hizo referencia sobre su romance con el político canadiense durante un concierto que ofreció en la O2 Arena de Londres el lunes.

La cantante, de 40 años, contestó una propuesta de matrimonio que un fan le hizo durante el show de la gira Lifetimes: “¡Ojalá me hubieras preguntado hace 48 horas!”, dijo e hizo una referencia a las parejas de origen británico que ha tenido (Orlando Bloom y Russell Brand), señalando que siempre se enamoraba de hombres ingleses, y que ahora la conquistó alguien más con otra nacionalidad (canadiense).

Sin decir nombres, Katy le dijo a su público con una sonrisa: “No me extraña que me enamore de los ingleses todo el tiempo… pero ya no”.

Tras decir esto, sus fanáticos dieron por hecho que estaba confirmando su romance con Trudeau, de 53 años, de viva voz, más allá de las fotografías que inundaron internet en las que aparecen los dos besándose.

Justin y Sophie terminaron su matrimonio en 2023 luego de 18 años juntos; en tanto, Katy y Orlando Bloom rompieron su compromiso en julio pasado.

En su momento se dijo que Katy y Justin se estaban conociendo, pero no estaban en busca de un romance dado que ambos estaban demasiado ocupados. Al parecer, Trudeau fue quien la buscó insistentemente, pero esperando que ella aceptara, hasta que comenzaron a salir en citas románticas para conocerse mejor.

Una fuente le dijo a People que tuvieron una “conexión fácil”, lo que facilitó el inicio de su romance secreto, ahora ambos están lidiando con las agendas de trabajo, principalmente la de Katy, que está ahora en medio de su gira musical Lifetimes.