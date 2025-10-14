TE RECOMENDAMOS

La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a seis palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el ejército indicó que sus tropas habían abierto fuego contra sospechosos que se acercaban a sus posiciones.

Mahmud Basal, portavoz de esta agencia de rescate -que opera bajo el gobierno de Hamás-, dijo que cinco personas murieron mientras "inspeccionaban sus casas" en el distrito de Shujaiya, en

El ejército israelí afirmó que sus tropas dispararon después de que "se identificara a varios sospechosos cruzando la Línea Amarilla y acercándose a las tropas de las FDI que operaban en el norte de la Franja de Gaza".

"Se intentó alejar a los sospechosos", indicó el comunicado militar, agregando que estos "continuaron acercándose de las tropas, que abrieron fuego para eliminar la amenaza".

En virtud de un acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás, las fuerzas israelíes se han retirado a la denominada "Línea Amarilla", detrás de la cual las tropas siguen controlando aproximadamente la mitad de Gaza.

En un incidente similar, Basal declaró que un ataque con drones israelíes mató a una persona cuando apuntó a un grupo de civiles en la localidad de Al Fukhari, al sureste de la ciudad de Jan Yunis.

Preguntado por AFP, el ejército afirmó que los militares dispararon al considerarlos una "amenaza inmediata" para las tropas, ya que el grupo había intentado "avanzar hacia una zona donde se encontraba un depósito de armas de Hamás desmantelado previamente".

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso impiden a AFP verificar de forma independiente las cifras y los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.

Los incidentes del martes se producen en el quinto día de la bajo el impulso del presidente estadounidense, Donald Trump.

