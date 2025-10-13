TE RECOMENDAMOS

Mundial 2026: La lista completa de 48 clasificados a la fecha y por qué Cabo Verde hace historia

Mundial 2026: La lista completa de 48 clasificados a la fecha y por qué Cabo Verde hace historia

Belinda carga a Abelito y desata críticas en redes por “tratarlo como niño”. VIDEO

Belinda carga a Abelito y desata críticas en redes por “tratarlo como niño”. VIDEO

Experto de Harvard predice que el 3I/ATLAS se revelará como una “nave extraterrestre” y liberará “mini sondas”

Experto de Harvard predice que el 3I/ATLAS se revelará como una “nave extraterrestre” y liberará “mini sondas”

Sheinbaum confirma 100 mil viviendas afectadas por lluvias y asegura que habrá apoyo a todos

Sheinbaum confirma 100 mil viviendas afectadas por lluvias y asegura que habrá apoyo a todos

¡Impactante! El momento exacto en que un helicóptero se estrella en la concurrida playa de California

¡Impactante! El momento exacto en que un helicóptero se estrella en la concurrida playa de California

¿Por qué el expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará a la cárcel? "Dormiré en prisión con la cabeza alta. Soy inocente"

¿Por qué el expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará a la cárcel? "Dormiré en prisión con la cabeza alta. Soy inocente"

El presidente estadounidense elogió la belleza de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, única mujer entre los dirigentes presentes en la cumbre de Gaza en Egipto este lunes.

"No tengo derecho a decirlo, porque habitualmente puede significar el fin de la carrera política si uno lo dice, pero ella es una mujer bella", dijo en su discurso el mandatario estadounidense que copresidió la conferencia cuyo objetivo era garantizar el acuerdo entre para poner fin a la guerra en Gaza.

En la foto oficial del evento, donde se congregaron unos 30 dignatarios provenientes del mundo entero, la dirigente italiana de 48 años fue la única mujer.

Trump dudó y luego dijo: "Me arriesgo", buscando la mirada de Meloni.

"¿Dónde está? ¿No le molesta si digo que es bella? Porque es cierto", afirmó el mandatario de 79 años, que se ha casado tres veces.

"Ella es muy respetada en Italia. Es una política muy exitosa", añadió Trump.

De pie justo detrás de él, la jefa de Gobierno se limitó a sonreír.

Trump es conocido por sus expresiones sexistas, a veces muy crudas, sin que ello haya afectado su carrera política.

En 2016 fue elegido por primera vez presidente, un mes después de la publicación de un video donde presumía de usar su fama para "agarrar" a las mujeres por los genitales.

Google News

TEMAS RELACIONADOS