Un helicóptero que sobrevolaba una popular playa del sur de California el sábado, de repente perdió el control y comenzó a girar en el aire, eventualmente perdiendo altitud y estrellándose contra una fila de palmeras cuando bañistas y visitantes de la playa observaban atónitos.

Varios videos publicados en línea muestran la aeronave girando en el sentido de las agujas del reloj sobre Huntington Beach, luego cayendo hacia el borde de la playa, donde quedó atrapada entre palmeras y una escalera cerca de la Pacific Coast Highway.

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach informó que cinco personas fueron hospitalizadas, incluidas dos que estaban en el helicóptero y fueron "rescatadas de manera segura de los restos".

Best camera work I saw so far of this helicopter crash



(original poster, dialliwant) pic.twitter.com/BBJkCxRGer — EvstPalaiologos (@EvstPalaiologos) October 12, 2025

Otras tres personas en la calle resultaron heridas. Los detalles sobre sus lesiones no estaban disponibles de momento.

"Los agentes de la Policía de Huntington Beach respondieron a los informes de un helicóptero que se estrelló en el estacionamiento de la playa, entre Twin Dolphins Drive y Beach Boulevard", informaron las autoridades locales en X momentos después del reporte del incidente.

Tampoco se dio a conocer ninguna causa.

En redes sociales, presuntos testigos del accidente en la playa afirmaron que el desplome de la aeronave pudo haber sido consecuencia por el impacto de un ave con un rotor de cola, sin embargo, serán las autoridades locales las que se encarguen en dar el reporte oficial de las causas del accidente.

El Departamento de Bomberos indicó que el helicóptero estaba asociado con un evento de recaudación de fondos llamado “Cars 'N Copters” que se realiza anualmente y que estaba planeado para el domingo, el cual se llevó a cabo sin contratiempos con público presente.