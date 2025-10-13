Tras cumplirse 11 días de la última vez que fue vista Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalcapna, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes que Gabriel Rafael "N", de 57 años, y Paulo Alberto, de 37 años, fueron detenidos por el delito de desaparición cometidas por particulares.

De acuerdo con un comunicado, detallaron que, luego del análisis de los videos relacionados con el caso, se ejecutó una orden de cateo en el taller de Gabriel "N", quien era tornero, donde encontraron un par de botas con manchas de sangre, las cuales fueron analizadas por peritos.

Los resultados indicaron que se "presentan coincidencias genéticas con las muestras recabadas a los padres de K.H.M.G, por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima".

La #FiscalíaEdoméx detiene a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, por su probable participación en la desaparición de Kimberly, registrada en el municipio de Naucalpan. Los resultados de diversos análisis periciales establecieron la participación de ambos sujetos previo a la… pic.twitter.com/rDxtqi8fy1 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 13, 2025

Asimismo, la FGJEM informó que se detectó que un vehículo tipo sedan gris con el que habían estado siguiendo a la estudiante del CCH, con el cual los sujetos la interceptaron en la calle Minas, colonia San Rafael Chamapa, donde la privaron de su libertad.

El vehículo era conducido por Paulo Alberto "N", dijo la FGJEM.

Gabriel "N" y Paulo "N" fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

" Toda vez que los ahora detenidos no proporcionaron información sobre el paradero de la vçitima K.H.M.G .", la fiscalía estatal informó que continua con las investigaciones "manteniendo la presunción de que la adolescente se encuentra con vida".

Asimismo, las autoridades descartaron que Kimberly sea la joven que aparece en los videos que se difundieron después de su desaparición, en los que se muestra a una joven caminando en las calles con bolsas y una mochila, los cuales estaban creando confusión en las redes sociales sobre el paradero de la víctima.