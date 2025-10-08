A seis días de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González de 16 años de edad, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, sus familiares continúan con su búsqueda.

De acuerdo con información difundida en medios locales, la joven fue vista por última vez el pasado 2 de octubre cuando fue a imprimir a un café internet en la zona de San Bartolo Chamapa.

¿ Cómo va la búsqueda de Kimberly Hilary Moy?

En el trayecto de regreso a casa, las cámaras de seguridad de los comercios y de la calle muestran que la estudiante del CCH Naucalpan, al terminar su tarea, salió caminando por su propio pie.

Sin embargo, los reportes indican que las imágenes captadas no han sido suficientes para conocer su paradero dado que no hay videos de todo su trayecto.

Aunque desde este martes se empezaron a difundir nuevos videos, sólo se ve a Kimberly caminando sola por un callejón con escaleras, característicos del sitio.

Tras reportarse la desaparición de Hilary, el pasado 5 de octubre, su familia y amigos protestaron en inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Naucalpan, para exigir avance en la investigación del caso.

Naucalpan,Estado de México.



Se pide ayuda para localizar a :



Kimberly Hilary Moya González, 16 años, vista por última vez el 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa.



La joven salió a sacar copias para una tarea y no ha regresado a casa. Llegó al lugar, pero desapareció… pic.twitter.com/9iLnhGJhSC — FUCKPOLICECDMX (@FUCKCDMXPOLICIA) October 4, 2025

Al día siguiente por la noche cerraron el paso vehicular por más de tres horas en Periférico Norte como parte de sus acciones para presionar que se localice a la joven.

La madre de Kimberly, identificada como Jacqueline González, ha encabezado las protestas exigiendo la localización con vida de su hija.

¿Cuándo desapareció Kimberly Hilary en Naucalpan?

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha para la localización de Kimberly Hilary desaparecida desde la tarde del jueves 2 de octubre.

Como señas particulares indican:

Cicatrices por acné

Es delgada

Mide 1.43 metros

Tiene tez blanca

Cara ovalada

Cabello negro a media espalda

La última vez que fue vista portaba una mochila rosa, tenis blancos, sudadera gris, blusa verde de tirantes y pantalón de mezclilla azul.