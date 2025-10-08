Los seis mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos durante varios días por Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, llegaron este miércoles al aeropuerto de Ciudad de México, donde fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

"El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero", informó la cancillería mexicana en un comunicado.