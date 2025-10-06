La conectividad aérea es uno de los factores más importantes para los viajeros internacionales, y el informe OAG Megahubs 2025 revela cuáles son los aeropuertos que ofrecen más posibilidades de conexión en todo el mundo.

Este ranking, que celebra su décima edición, se basa en el número de conexiones programadas hacia y desde vuelos internacionales, así como en la cantidad de destinos atendidos desde cada aeropuerto.

En el día más activo del año (1 de agosto de 2025), Londres Heathrow (LHR) se coronó por tercer año consecutivo como el aeropuerto mejor conectado del planeta, con más de 59,000 conexiones posibles a 226 destinos. Pero no es el único que destaca: otros aeropuertos han escalado posiciones de forma notable, como Estambul (IST) y Frankfurt (FRA).

¿Y los aeropuertos mexicanos? Ni el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) ni el AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) aparecen en el Top 20 global, lo que refleja los retos que aún enfrenta México en términos de conectividad internacional.

Los 20 aeropuertos mejor conectados del mundo en 2025

LHR – Londres Heathrow, Reino Unido

Conexiones: 59,240 | Destinos: 226 | Principal aerolínea: British Airways

IST – Estambul, Turquía

Conexiones: 82,733 | Destinos: 327 | Principal aerolínea: Turkish Airlines

AMS – Ámsterdam Schiphol, Países Bajos

Conexiones: 66,798 | Destinos: 275 | Principal aerolínea: KLM

KUL – Kuala Lumpur, Malasia

Conexiones: 36,159 | Destinos: 151 | Principal aerolínea: AirAsia

FRA – Frankfurt, Alemania

Conexiones: 73,221 | Destinos: 307 | Principal aerolínea: Lufthansa

ICN – Seúl Incheon, Corea del Sur

Conexiones: 41,572 | Destinos: 179 | Principal aerolínea: Korean Air

ORD – Chicago O’Hare, Estados Unidos

Conexiones: 65,141 | Destinos: 297 | Principal aerolínea: United Airlines

ATL – Atlanta Hartsfield-Jackson, Estados Unidos

Conexiones: 53,374 | Destinos: 251 | Principal aerolínea: Delta Air Lines

HND – Tokio Haneda, Japón

Conexiones: 22,243 | Destinos: 107 | Principal aerolínea: All Nippon Airways

CDG – París Charles de Gaulle, Francia

Conexiones: 57,014 | Destinos: 299 | Principal aerolínea: Air France

SIN – Singapur Changi, Singapur

Conexiones: 28,021 | Destinos: 161 | Principal aerolínea: Singapore Airlines

BKK – Bangkok Suvarnabhumi, Tailandia

Conexiones: 29,447 | Destinos: 172 | Principal aerolínea: Thai Airways

DFW – Dallas/Fort Worth, Estados Unidos

Conexiones: 45,627 | Destinos: 272 | Principal aerolínea: American Airlines

JFK – Nueva York JFK, Estados Unidos

Conexiones: 34,485 | Destinos: 208 | Principal aerolínea: Delta Air Lines

DXB – Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Conexiones: 46,104 | Destinos: 280 | Principal aerolínea: Emirates

MUC – Múnich, Alemania

Conexiones: 35,000+ | Destinos: 200+ | Principal aerolínea: Lufthansa

YYZ – Toronto Pearson, Canadá

Conexiones: 30,000+ | Destinos: 180+ | Principal aerolínea: Air Canad

MAD – Madrid Barajas, España

Conexiones: 28,000+ | Destinos: 170+ | Principal aerolínea: Iberia

SYD – Sídney, Australia

Conexiones: 25,000+ | Destinos: 150+ | Principal aerolínea: Qantas

GRU – São Paulo Guarulhos, Brasil

Conexiones: 23,000+ | Destinos: 140+ | Principal aerolínea: LATAM

Aunque el AICM sigue siendo el aeropuerto con mayor tráfico en México, su conectividad internacional aún no lo posiciona entre los principales megahubs del mundo. El AIFA, por su parte, continúa en expansión, pero todavía está lejos de competir con los grandes centros globales.

La ausencia de aeropuertos mexicanos en este ranking subraya la necesidad de fortalecer rutas internacionales, mejorar infraestructura y atraer más aerolíneas globales.