TE RECOMENDAMOS
La conectividad aérea es uno de los factores más importantes para los viajeros internacionales, y el informe OAG Megahubs 2025 revela cuáles son los aeropuertos que ofrecen más posibilidades de conexión en todo el mundo.
Este ranking, que celebra su décima edición, se basa en el número de conexiones programadas hacia y desde vuelos internacionales, así como en la cantidad de destinos atendidos desde cada aeropuerto.
En el día más activo del año (1 de agosto de 2025), Londres Heathrow (LHR) se coronó por tercer año consecutivo como el aeropuerto mejor conectado del planeta, con más de 59,000 conexiones posibles a 226 destinos. Pero no es el único que destaca: otros aeropuertos han escalado posiciones de forma notable, como Estambul (IST) y Frankfurt (FRA).
¿Y los aeropuertos mexicanos? Ni el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) ni el AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) aparecen en el Top 20 global, lo que refleja los retos que aún enfrenta México en términos de conectividad internacional.
Los 20 aeropuertos mejor conectados del mundo en 2025
LHR – Londres Heathrow, Reino Unido
Conexiones: 59,240 | Destinos: 226 | Principal aerolínea: British Airways
IST – Estambul, Turquía
Conexiones: 82,733 | Destinos: 327 | Principal aerolínea: Turkish Airlines
AMS – Ámsterdam Schiphol, Países Bajos
Conexiones: 66,798 | Destinos: 275 | Principal aerolínea: KLM
KUL – Kuala Lumpur, Malasia
Conexiones: 36,159 | Destinos: 151 | Principal aerolínea: AirAsia
FRA – Frankfurt, Alemania
Conexiones: 73,221 | Destinos: 307 | Principal aerolínea: Lufthansa
ICN – Seúl Incheon, Corea del Sur
Conexiones: 41,572 | Destinos: 179 | Principal aerolínea: Korean Air
ORD – Chicago O’Hare, Estados Unidos
Conexiones: 65,141 | Destinos: 297 | Principal aerolínea: United Airlines
ATL – Atlanta Hartsfield-Jackson, Estados Unidos
Conexiones: 53,374 | Destinos: 251 | Principal aerolínea: Delta Air Lines
HND – Tokio Haneda, Japón
Conexiones: 22,243 | Destinos: 107 | Principal aerolínea: All Nippon Airways
CDG – París Charles de Gaulle, Francia
Conexiones: 57,014 | Destinos: 299 | Principal aerolínea: Air France
SIN – Singapur Changi, Singapur
Conexiones: 28,021 | Destinos: 161 | Principal aerolínea: Singapore Airlines
BKK – Bangkok Suvarnabhumi, Tailandia
Conexiones: 29,447 | Destinos: 172 | Principal aerolínea: Thai Airways
DFW – Dallas/Fort Worth, Estados Unidos
Conexiones: 45,627 | Destinos: 272 | Principal aerolínea: American Airlines
JFK – Nueva York JFK, Estados Unidos
Conexiones: 34,485 | Destinos: 208 | Principal aerolínea: Delta Air Lines
DXB – Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Conexiones: 46,104 | Destinos: 280 | Principal aerolínea: Emirates
MUC – Múnich, Alemania
Conexiones: 35,000+ | Destinos: 200+ | Principal aerolínea: Lufthansa
YYZ – Toronto Pearson, Canadá
Conexiones: 30,000+ | Destinos: 180+ | Principal aerolínea: Air Canad
MAD – Madrid Barajas, España
Conexiones: 28,000+ | Destinos: 170+ | Principal aerolínea: Iberia
SYD – Sídney, Australia
Conexiones: 25,000+ | Destinos: 150+ | Principal aerolínea: Qantas
GRU – São Paulo Guarulhos, Brasil
Conexiones: 23,000+ | Destinos: 140+ | Principal aerolínea: LATAM
"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra
Aunque el AICM sigue siendo el aeropuerto con mayor tráfico en México, su conectividad internacional aún no lo posiciona entre los principales megahubs del mundo. El AIFA, por su parte, continúa en expansión, pero todavía está lejos de competir con los grandes centros globales.
La ausencia de aeropuertos mexicanos en este ranking subraya la necesidad de fortalecer rutas internacionales, mejorar infraestructura y atraer más aerolíneas globales.
Forma parte de nuestro canal en WhatsApp.¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.