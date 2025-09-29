A diferencia de los canadienses que parecen haber nacido con patines o esquís ya puestos en los pies, los mexicanos a menudo tenemos que aprender cómo es el proceso para lanzarte de la montaña; desde la renta de equipo, su ubicación, costo, tipos de pistas, lifts y hasta terminología: ski in/ski out o ski Butler, por ejemplo.

Para que vengas bien preparado, que sepas qué esperar, que planees bien tus gastos y que nada te tome desprevenido, para que disfrutes mejor tu experiencia invernal en alguno de los muchos resorts invernales de Québec, aquí algunos conceptos básicos al respecto.

De lo primero que debes saber, es que puedes rentar tu equipo en el lugar, sin necesidad de comprarlo. En todos los resorts hay un centro de renta de equipo. Por ejemplo, en Mont Tremblant, cuya temporada va del 27 de noviembre al 19 de abril de 2026, ya puedes consultar qué tipo de equipo y en dónde recogerlo alrededor de la montaña. De hecho, puedes consultar y reservar desde ahora, bajo distintos criterios: fechas, edades (tallas), tipo de equipo y nivel de experiencia.

Más aun, no solo puedes hacer tus reservaciones de equipo, sino que también puedes programar el servicio de Ski Butler (algo así como Mayordomo de Ski), con el que los especialistas te llevarán directamente el equipo -de ski o de snowboard- a donde te estés hospedando. Además, te brindarán apoyo en la nieve y recogerán el equipo al final de tu estancia, para que no tengas que formarte.

Si prefieres quedarte en un resort que cuente con esta opción, el Ski in/ Ski out te va a ayudar mucho para no tener que cargar el equipo… En esencia, se trata de resorts, hoteles o cabañas de los que, literalmente, sales esquiando y regresas esquiando también.

Para los que no somos esquiadores expertos, siempre es bueno saber que hay pistas para distintos niveles de experiencia: las verdes- identificadas con un círculo verde- son las más fáciles, amplias y con menores inclinaciones, para estar seguros de que no tomaremos más velocidad de la necesaria. Les siguen las pistas azules -visibles por un cuadro azul- aún fáciles, pero para esquiadores de nivel medio.

Las pistas rojas -que reconocerás por un rectángulo de ese color- son para avanzados, con pendientes más empinadas y algunos giros relativamente cerrados… Si nunca has esquiado antes, mejor no te metas en una roja. Las pistas negras -de uno o dos diamantes- son para esquiadores expertos, con mucha técnica y condición física. Para que no quede duda: la pista negra doble o hasta triple diamante es la más extrema de todas.

Pero, ¿Cuánto cuesta rentar tu equipo? Como en todo, los precios varían no solo de destino en destino o de montaña en montaña, sino de momento de la temporada a momento de la temporada.

Para que tengas una idea aproximada, la tarifa promedio de renta de equipo (esquís, bastones, botas y casco) por día en Mont Tremblant en temporada alta es de $87 CAD para adultos; $52 CAD para niños entre 0 y 12 años. Por su parte, en Bromont, en los Cantones del Este, podrás rentar por 4 u 8 horas y las tarifas son de $65CAD y $80CAD para adultos, respectivamente. A su vez, en el Massif de Carlevoix las tarifas van de $68 a $90CAD en temporada baja, y de $75 a $99CAD en temporada alta para adultos, aunque también se pueden rentar sólo por medio día por entre $53 y $68CAD en temporada baja y $58 a $75 en temporada alta.

Recuerda que el tipo de cambio con el dólar canadiense es menor al del estadounidense.

¿Y el lift? ¡Claro! Todo lo que baja de la montaña debería haber subido antes y para eso están los lifts o telesillas que, por supuesto, tienen costo por día. En Charlevoix, las tarifas diarias van de $135 (entre semana) hasta $166 en temporada alta, aunque puedes obtener una tarifa reducida si te quedas en algunos resorts seleccionados.

En Bromont la tarifa 24-25 de la góndola (telesilla cerrada) fue de $25 para adultos y $19CAD para menores de 12 por un viaje redondo de subida y bajada. En Mont Tremblant, las tarifas del lift en temporada alta oscilan entre $155 y $185 CAD diarios para adultos, $133 y $159 CAD para chicos de entre 13 y 17 años y entre $88 y $105 CAD para niños entre 5 y 12 años.

Ahora bien, la temporada invernal y la nieve son sinónimo, también, de una gran cantidad de aventuras y experiencias que van más allá del ski. En Québec te podemos proponer pesca sobre lagos congelados, paseos en motonieves, trineos jalados por perros, caminatas en raquetas, kayaking o unos espectaculares spas nórdicos “al calor” de una tormenta de nieve.

La información es cortesía de Bonjour Quebec