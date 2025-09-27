Tus vacaciones de ensueño están a un crucero de distancia. Imagina pasar el día rodeado de mar turquesa, arena blanca y un paraíso diseñado con la magia de Disney. Así se sienten Castaway Cay y Lookout Cay, dos islas privadas en las Bahamas que combinan la belleza natural del Caribe con la experiencia inmersiva que solo Disney puede ofrecer.

Desde actividades familiares y encuentros con personajes, hasta rincones tranquilos para relajarse, estos destinos son mucho más que una parada en un crucero: son una extensión del encanto y la fantasía que caracteriza a la marca.

¿Cómo visitar las islas privadas de Disney en las Bahamas?

Castaway Cay y Lookout Cay son destinos exclusivos de Disney. Esto quiere decir que la única manera de llegar es como pasajero de un crucero de Disney Cruise Line. Puedes reservar uno de los siguientes viajes:

Cruceros de 3, 4 y 5 noches por las Bahamas que salen desde Fort Lauderdale o Puerto Cañaveral, Florida. Por ejemplo, el barco Disney Dream tiene estos itinerarios.

Aventuras de 6 y 7 noches navegando desde San Juan, Puerto Rico, o Galveston, Texas.

Puedes consular los itinerarios en la página web de Disney Cruise Line.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Así es Disney Castaway Cay

Disney Castaway Cay fue la primera isla de Disney en las Bahamas. Al llegar aquí, te espera un día perfecto con sol, arena, playa y toques Disney por doquier.

Lo primero que verás es el impresionante mar turquesa. La diversión acuática comienza en Family Beach, la playa principal para todas las edades, equipada con sombrillas, camastros y acceso fácil desde el barco.

Los adultos pueden escapar a Serenity Bay y los niños tendrán horas de diversión en Pelican Plunge, una plataforma flotante con dos toboganes acuáticos ubicada en el mar. Los más pequeños tienen acceso a Scuttle’s Cove con fuentes y chapoteaderos.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Por un costo de 54 dólares, puedes rentar equipo de snorkel y bicicleta. Es importante destacar que en Disney Castaway Cay, encontrarás esculturas de Mickey y sus amigos bajo el mar. Así que el snorkel se vuelve aún más entretenido.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Aprovecha los días soleados para explorar la isla a pie o en bicicleta por rutas escénicas que incluyen miradores.

O si lo prefieres, renta kayaks, paddle boards, aqua trikes y más, con precios que varían según el tipo de embarcación. También hay excursiones guiadas para aventuras en el mar.

Disney Castaway Cay está pensada para reflejar la alegría y vivacidad de Disney. Los colores son vibrantes y frecuentemente encontrarás personajes con los que puedes tomarte fotos. Todo esto, por supuesto, en un entorno paradisíaco.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Por la comida no te preocupes. Durante tu visita a las islas de Disney, tienes el almuerzo buffet incluido en Cookie’s Bar B-Q. Encontrarás barbecue, hamburguesas, pescado, arroz, hot dogs, refrescos, aguas, pollo y opciones vegetarianas.

Así es Lookout Cay

Desde el primer momento en que pones pie en Lookout Cay, el nuevo destino de Disney Cruise Line en las Bahamas, te envuelve una atmósfera de relajación y magia. Mientras caminas del barco a la isla, una banda sonora original compuesta especialmente para este destino te acompaña, marcando el inicio de una experiencia única.

El trayecto a pie dura unos 10 minutos bajo el intenso sol caribeño, y aunque puede parecer largo, tiene una razón ecológica: el barco atraca a mayor distancia para proteger la barrera de coral cercana a la costa.

Lo primero que se encuentra es una zona de tiendas con mercancía exclusiva: orejitas, playeras, sombreros y bolsas con diseños isleños que harán las delicias de los fans de Disney. También está el área de servicio al cliente y el punto donde se entregan toallas para disfrutar de la playa.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Las playas de Lookout Cay son, sin duda, el corazón del destino. Arena blanca, agua turquesa cristalina y una atmósfera de tranquilidad hacen que cada rincón sea perfecto para relajarse. Hay zonas con camastros, sombrillas, regaderas y baños distribuidos estratégicamente.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Además, existe una playa exclusiva para adultos, ideal para parejas o quienes buscan un momento de paz. Para los más aventureros, se puede rentar equipo de snorkel y explorar la vida marina en aguas transparentes.

La cultura bahameña está presente en el Centro Cultural Goombay, donde los visitantes pueden crear artesanías y aprender sobre las tradiciones locales.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Uno de los momentos más vibrantes es el desfile RUSH! A Junkanoo Celebration, con bailarines locales en trajes típicos. También hay encuentros con personajes en vestimenta especial inspirada en el entorno tropical, perfectos para fotos memorables.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Aunque el diseño de Lookout Cay es más sobrio que el de Castaway Cay, los niños tienen su propio paraíso. En el Play-Play Pavilion, pueden jugar con Pluto, Goofy, Chip y Dale en zonas de agua.

También está Sebastian’s Cove, una isla de juegos acuáticos con fuentes que brotan del suelo, pensada para estimular la imaginación. Para los amantes de los toboganes, el parque acuático Rush Out Gush Out ofrece puentes colgantes, redes y mucha diversión.

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

Castaway Cay y Lookout Cay/ Foto cortesía © Disney Cruise Line

La zona de comida ofrece un buffet con platillos bahameños y opciones internacionales. Entre los favoritos están el pescado marinado con lima y jengibre, salmón con salsa de piña, arroz bahameño, costillas BBQ, hamburguesas, pollo y ensaladas, además de opciones veganas.

Para refrescarse, hay varios bares distribuidos por la isla: Blue Hole Bar, Bow & Ribbon Bar, Watering Hole Bar y Reef & Wreck Bar, con cócteles, smoothies y bebidas sin alcohol.

¡Ya lo tienes! Lo que necesitas son unas vacaciones con Disney Cruise Line en Bahamas.