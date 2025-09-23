La temporada de Halloween es una de las más esperadas en los parques Disney por la decoración espeluznante, los disfraces divertidos y el trick or treat a lo largo de Main Street pero, ¿imaginas vivir eso y más mientras navegas en el mar?

Esta experiencia se vuelve una realidad cuando Halloween on the High Seas llega a los barcos de Disney Cruise Line. Durante los meses de septiembre y octubre, los cruceros Disney se adaptan a la temática de Halloween para una celebración (no tan) espeluznante repleta de actividades.

Puedes vivir Halloween on the High Seas en diferentes barcos e itinerarios. Está especialmente recomendado embarcarse a esta experiencia a bordo del Disney Dream porque, durante estos meses, visita las islas Castaway Cay y Lookout Cay, donde la magia se multiplica al ser destinos exclusivos de Disney en el Caribe.

Disney Cruise Line Halloween on the High Seas. (Abigail Nilsson, photographer). © Disney / Cortesía Disney Cruise Line

Aquí algunas de las experiencias spooky que puedes vivir en Halloween on the High Seas:

Mickey’s Mouse-querade

Durante una tarde del itinerario, se celebra Mickey’s Mouse-querade, una celebración de Halloween al estilo Disney. Personajes como Mickey, Minnie, Donald y Goofy usan sus mejores disfraces y ofrecen una animada recepción en la cubierta. Los verás bailar al ritmo de canciones de Halloween e interactuar con los pasajeros a bordo.

Todo se vuelve más divertido porque puedes disfrazarte de tu personaje favorito de Disney. Niños y adultos sorprenden vestidos de princesas, superhéroes y entrañables personajes que nos han marcado a través de las películas. También hay quienes dan vida a los villanos con elaboradas personificaciones.

Halloween on The Seas

En Mickey’s Mouse-querade, recibirás una bolsa con dulces como parte de la tradición de Dulce o Truco. Muchos pasajeros reparten más dulces y puedes extender la celebración al también repartir caramelos a los niños.

Encuentros y saludos con personajes temáticos

Revisa la aplicación de Disney Cruise Line para verificar los horarios de los encuentros con personajes. En Halloween of The High Seas, están disfrazados con atuendos divertidos: Goofy tiene un traje de esqueleto y Donald te sacará una sonrisa disfrazado de araña.

Descubre a Minnie Mouse, Daisy Duck y Clarabelle Cow bajo los disfraces de las icónicas hermanas Sanderson, de la película Hocus Pocus.

Disney Cruise Line Halloween on the High Seas. (Abigail Nilsson, photographer). © Disney / Cortesía Disney Cruise Line

Disney Cruise Line Halloween on the High Seas. (Abigail Nilsson, photographer). © Disney / Cortesía Disney Cruise Line

Árbol de Halloween

La Navidad ya no es la única temporada con un árbol temático. Durante septiembre y octubre, el atrio del Disney Dream está decorado con un árbol encantado. Esta vez su nombre es Dream y durante la ceremonia de encendido escucharás leyendas y canciones para adentrarte en el mood.

Halloween on The Seas

Postres y bebidas de Halloween

Halloween on the High Seas te permitirá disfrutar de bebidas y postres temáticos. ¿Qué tal un delicioso postre en forma de araña durante tu cena? ¿O helados especiales en Vanellope’s Sweets & Treats? Recorre los restaurantes y establecimientos de comida del barco para encontrar el snack de Halloween perfecto.

Halloween on The Seas

Mercancía spooky y mágica

Si eres de los que está atento a toda la mercancía de colección, tienes que vivir un crucero Disney en Halloween on the High Seas. Te sorprenderá la cantidad de mercancía relacionada con Halloween: Desde hoodies y playeras con motivos “terroríficos” hasta palomeras únicas, como la de Stitch disfrazado de momia.

Halloween on The Seas

Halloween on The Seas

Cine con películas de Halloween

Uno de los grandes atractivos de los cruceros Disney es que puedes disfrutar de funciones de cine a bordo en el Disney Theatre. Generalmente se proyectan estrenos, pero en Halloween también se proyectan cintas relacionadas como Hocus Pocus. Pasarás un gran momento desde tu butaca.

Disney Cruise Line Halloween on the High Seas. (Abigail Nilsson, photographer). © Disney / Cortesía Disney Cruise Line

¿Por qué elegir un viaje a bordo del Disney Dream?

El barco Disney Dream combina el diseño clásico y el lujo moderno con la narración de cuentos de Disney. Sus itinerarios te llevarán a navegar por las Bahamas, las islas de Disney Castaway Cay y Disney Lookout Cay at Lighthouse Point. Además, también hay viajes con paradas en México y varios destinos de Europa.

Sus experiencias exclusivas incluyen: la obra de teatro Beauty and the Best, el tobogán AquaDuck de tres niveles, el restaurante Royal Palace inspirado en las princesas y el club Evolution.

Se distingue porque en la popa aparece Sorcerer Mickey Mouse.