Meghan Markle terminó con todas las esperanzas que había de que sucediera una reconciliación con la familia real luego de que grabó un video en el lugar en el que murió la princesa Diana, en Francia; el príncipe William reaccionó al clip publicado y dijo que la duquesa era “irrespetuosa” y que “tenía mal gusto”.

La esposa del príncipe Harry sorprendió al mundo entero al acudir al desfile de Balenciaga durante la Semana de la Moda de París. Tras 10 años ausente en eventos de este tipo, la duquesa de Sussex se lució con dos atuendos: un look totalmente blanco y otro completamente negro, que agradó a algunos y molestó a otros.

Sin embargo, la presencia de Meghan en este evento de moda en Francia no fue lo que más críticas generó, sino fue el video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que presumió que tomó un paseo por Paris y, en unos momentos del clip, se le ve muy cerca de donde murió la princesa Diana en 1997.

Meghan subió dicho video en sus historias de Instagram y se alcanza a observar que está descansando en una limusina, descalza, mientras pasa cerca del túnel donde Lady Di murió en el trágico accidente automovilismo.

De acuerdo con la prensa británica, el heredero al trono de Reino Unido se puso furioso al ver el video. “Para él, no era solo de mal gusto, sino una profanación personal”, señaló una fuente al medio Y!Entertainment, la cual añadió que, para el príncipe de Gales, el túnel representa un lugar sagrado vinculado a la muerte de su madre, y el video de Meghan le pareció "irrespetuoso".

Se especula que William habría ordenado a sus asesores que eliminaran todas las versiones de las imágenes de internet. Una fuente cercana comentó: “Dijo que era grotesco. No podía creer que ella se grabara cerca del mismo lugar que destruyó a su familia (…) William lo considera una falta de respeto, no solo a su madre, sino a su memoria”.

Por su parte, el príncipe Harry está haciendo todo lo posible por arreglar las cosas y evitar que nuevamente la familia real se moleste con ellos, ya que había avanzado un poco en el proceso de reconciliación, al menos con su padre, el rey Carlos III. “(Harry) Sabe que se ve mal, pero intenta calmar las cosas en privado”, señaló el informante.