La polémica en torno a Meghan Markle parece no terminar. En esta ocasión, la duquesa de Sussex fue severamente criticada en redes sociales por el viaje que hizo a Francia para acudir al desfile de Balenciaga durante la Semana de la Moda de París.

Tras 10 años desaparecida de estos eventos de moda, Meghan llegó a Francia para asistir al fashion show junto a otras estrellas de alto perfil, como Lauren Sánchez o Anna Wintour, pero su arribo al desfile no fue lo causó conmoción, sino una publicación que hizo en redes sociales sobre su paseo por la ciudad, muy cerca de donde murió la princesa Diana en 1997.

La esposa del príncipe Harry fue blanco de críticas en redes sociales, y por expertos reales, debido a un video que subió a sus stories de Instagram paseando en una limusina de lujo, con los pies descansando en los asientos, cerca del túnel donde Diana murió en el trágico accidente automovilismo que marcó la historia de la familia real.

Después de que compartiera dicho clip, Markle fue criticada y señalada por el autor y experto real Richard Fitzwilliams de “estúpida”, por su publicación “absolutamente desconcertante” e “insensible más allá de lo creíble”.

En una declaración que hizo al Daily Mail, Fitzwilliams dijo que no entendía la razón de la publicación de Meghan, sabiendo dónde murió su exsuegra y el impacto que tuvo a nivel mundial.

“No entiendo qué demonios estaba pensando. Bueno, no puede haber estado pensando. Ningún asesor recomendaría jamás hacer algo tan extraño”, señaló el experto real.

Por su parte, los usuarios de redes sociales no perdonaron a Meghan Markle y la criticaron por haber hecho una referencia tan “insensible” sobre la muerte de la princesa, y por haber intentado ganar atención de dicha forma.

Meghan Markle is a narcissistic bully, a devil and a fraud. I’m sure the divorce will be in 2026.



She’s filming herself driving where her husband’s mom died while not wearing a seatbelt. This woman is the direct work of Satan.

pic.twitter.com/bvebMSbfr9 — Sher❤ (@TheFabBookLover) October 5, 2025

Otros dijeron que fue una forma de burlarse del príncipe William al pasar cerca de donde murió su madre y presumir que ella estaba disfrutando de un paseo de lujo.

“Si conducir hacia la escena de la muerte de la princesa Diana es un mensaje para el príncipe William, entonces Meghan Markle es el diablo”, escribió un internauta en X.

La exactriz de Suits compartió el video tomado cerca de los puentes Pont Alexandre III y Pont des Invalides, cercanos al túnel del Pont d’ Alma, donde murió la princesa de Gales en 1997, junto al heredero Dodi Al-Fayed y su conductor Henri Paul, en un aparatoso accidente automovilístico.

Además de su viaje cerca de la zona, Meghan recibió críticas en internet por asistir al desfile de Balenciaga, firma de lujo que ha estado bajo fuego en los últimos años por sus polémicas campañas publicitarias, una de ellas la de 2022 que presentó niños con artefactos y accesorios sadomasoquistas que promovió “la pornografía infantil”.

Poco después de su aparición en el desfile, se supo que la duquesa había asistido para apoyar a su amigo Pierpaolo Piccioli, quien se convirtió recientemente en el director creativo de la marca.